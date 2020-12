È stata una serata piena di sorprese quella che ha caratterizzato la seconda edizione degli ‘Italian TV Awards’. I premi consegnati a professionisti e programmi del piccolo schermo che hanno conquistato un posto speciale nel cuore di milioni di telespettatori, infatti, sono stati distribuiti in modo più variegato di quanto si potesse pensare alla vigilia, con qualche assegnazione decisamente inaspettata.

Padroni di casa della cerimonia di premiazione, tenutasi quest’anno in streaming sui canali di London One Radio, con punte che hanno superato le 230mila visualizzazioni, Janet De Nardis e Claudio Guerrini: i due conduttori, coadiuvati dalla speaker di punta di London One Radio Rosita Dagh, hanno annunciato i vincitori nelle dieci categorie valutate nei giorni scorsi da una giuria di giornalisti, blogger e addetti ai lavori, composta da Andrea Iannuzzi, Antonella Silvestri, Bruno Bellini, Cinzia Marongiu, Eva Zuccari, Francesco De Angelis, Gian Marco Merlo, Giovanna Lasalvia, Giulia Bertollini, Gustavo Marco Cipolla, Irene Mandelli, Lorella Ridenti, Luigi Miliucci, Marco Zonetti, Maria Rita Marigliani, Marzia Pomponio, Massimo Galanto, Paola Medori, Paola Trotta, Roberta Marchetti, Roberta Valentini, Roberto Puntato, Patrizia Barsotti, Samantha Suriani, Serena Sartini, Silvia Gambirasi, Silvia Santori, Sacha Lunatici, Thomas Cardinali e Tommaso Martinelli.

Ecco la lista dei vincitori nelle 10 categorie, a cui si aggiunge il premio speciale ‘Italian TV Awards – UK’ assegnato da Phil Baglini, direttore di London One Radio, ad Amadeus.

Miglior programma tv dell’anno: Festival di Sanremo 2020

Miglior personaggio maschile: Amadeus

Miglior personaggio femminile: Lorella Cuccarini

Miglior ritorno in tv: Manila Nazzaro

Miglior giornalista in TV: Monica Setta

Personaggio rivelazione dell’anno: Liliana Fiorelli

Migliore trasmissione d’approfondimento: Piazzapulita

Migliore trasmissione d’intrattenimento: Il cantante mascherato

Miglior trasmissione sportiva: Quelli che il calcio

Miglior fiction/soap/film TV: Doc – Nelle tue mani

Premio speciale ‘Italian TV Awards – UK’: Amadeus

Nei prossimi giorni a tutti i vincitori verranno consegnati i premi realizzati anche quest’anno dal Maestro orafo Michele Affidato.