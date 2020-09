A Venezia 77 brilla la stella di Gianluca Mech

Giro di boa per la 77. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che ha già visto sfilare sul prestigioso red carpet diverse star: dalla presidente di giuria Cate Blanchett a Tilda Swinton – premiata con il Leone d’Oro alla carriera – passando per la madrina Anna Foglietta, Matt Dillon, Pierfrancesco Favino e Pedro Almodóvar.

Tra i beniamini del pubblico anche l’imprenditore e personaggio televisivo Gianluca Mech. Venezia 77 è uno degli ultimi appuntamenti dell’estate per il guru di Tisanoreica che presto tornerà sul set di due trasmissioni di grande successo: “Ricette all’italiana” su Rete4, accanto a Davide Mengacci, Anna Moroni, Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio e “L’ingrediente perfetto” su La7 con Roberta Capua.

Cate Blanchett e Gianluca Mech

Elegantissimo in smoking, il guru di Tisanoreica ha sfilato sul red carpet, catalizzando l’attenzione dei numerosi fotografi presenti. “Dopo lo stop al Festival di Cannes a causa dell’emergenza Coronavirus, era giusto che una manifestazione importante come la Mostra di Venezia ci sia stata anche quest’anno, con film da scoprire e un po’ di leggerezza per distrarsi da quanto stiamo vivendo” commenta Mech, che aggiunge: “I miei complimenti al direttore Alberto Barbera: ripartire e cercare di ottenere ottimi risultati non era facile, ma Venezia 77 è riuscita nel suo intento”.

Il produttore Gian Gabriele Foschini, il barone Ivan Drogo Inglese e Gianluca Mech

Ma gli impegni veneziani di Gianluca Mech non finiscono qui. L’imprenditore, che da due anni è ambasciatore del patrimonio architettonico d’Italia, ha partecipato alla seconda edizione del “Premio Cinema e Patrimonio” istituito da Assocastelli consegnando il riconoscimento a Paolo Consorti.

Prima di tornare ai suoi impegni lavorativi, Mech tornerà alla Mostra del Cinema per partecipare alla prima edizione del premio “Women in Cinema Award”. Infine, il 10 settembre concluderà in bellezza la sua Venezia 77 ricevendo il premio “InTaste Excellence Awards” come eccellenza italiana nel mondo imprenditoriale.