Vasco Barbieri: è uscito il nuovo singolo “Love Remains”

E’ in rotazione radiofonica e disponibile in digitale “Love Remains” (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo di Vasco Barbieri che anticipa il primo album di inediti.

“Love Remains” (in italiano “L’Amore Resta”), parla di emozioni vissute che diventano tatuaggi sulla pelle dell’anima. Una mappa che segna il percorso fatto fuori e dentro noi stessi, permettendoci di andare avanti e indietro nei ricordi, per riviverli ed accettarli. Solo così “Love Remains”.

“Questa canzone – dichiara Vasco Barbieri – nasc e da una sensazione che ho provato qualche tempo fa, camminando su una strada molto trafficata e con molta gente. Quel giorno, soffermandomi davanti ad un teatro chiuso in corrispondenza di una fermata d’autobus, ho sentito le voci e i rumori intorno a me improvvisamente sparire e tutto pian piano fermarsi! Mi sono sentito sospeso, come in una bolla, come il palcoscenico spento del teatro chiuso alle mie spalle. Una sensazione d’attesa, come le persone alla fermata. In quel momento ho pensato che la mia vita non scorresse più perché non avevo ancora accettato del tutto il mio passato e che se non lo avessi fatto, non sarei mai più andato avanti! Perché i ricordi sono le nostre radici, se li accettiamo, la vita continua e l’amore resta”.

Vasco Barbieri, compositore e filosofo, nasce la prima volta il 6 agosto 1985, la seconda volta il 30 aprile 1993, dopo un coma, che lo riporta allo stato iniziale. A 7 anni torna a casa con gravi danni alla vista, si avvicina al pianoforte ed esegue ad orecchio “Caruso” di Lucio Dalla, senza aver mai suonato prima.

Da quel momento la musica diventa per lui un luogo e rifugio sicuro che gli permette di conoscere se stesso e costruire il suo nuovo mondo. A 9 anni i genitori lo mandano a studiare in America in una Music School nell’Ohio, in cui scopre per la prima volta la musica classica.

Successivamente studia 3 anni presso l’Actor Studio di Roma, dove si convince che la realtà sociale, come il teatro, si compone di un gioco di ruoli e di maschere. Proprio per questo motivo si iscrive alla facoltà di Filosofia e nel 2013 consegue la laurea.

Nel frattempo lavora come Web Designer e si esibisce in numerosi locali della scena romana. Durante uno dei suoi live viene notato dalla regista Sibilla Barbieri che lo presenta a Maqueta Records. L’etichetta discografica decide di pubblicare i primi singoli “A little bit of present” e “Convert”.

Il 15 maggio 2020, dopo la quarantena forzata, esce “Love Remains”, e torna a lavorare al suo primo album, con gli arrangiamenti di Francesco Santalucia e la direzione artistica di Fernando Alba.

