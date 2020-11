Volano gli ascolti di ‘UnoMattina in Famiglia’ che ieri hanno segnato 1 milione e 923mila telespettatori, in volo verso il 24%: numeri in aumento anche rispetto alla edizione dello scorso anno che si era fermata come share poco sotto il 22. E dunque ancora una volta il programma condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta conferma il top share della domenica di Rai1.

È piaciuta ieri una domenica quasi tutta dedicata alle storie dell’Airc. La maratona domenicale Rai è partita proprio da ‘UnoMattina in Famiglia’ e proprio qui Monica e Tiberio hanno raccolto – secondo fonti AIRC – centomila euro in tre ore di diretta. L’edizione di questo 2020 è partita in netto aumento rispetto al 2019 (il marketing segna quasi 1 punto in più ) grazie ad un menù articolato, secondo indicazioni del direttore di Rai1 Stefano Coletta, su informazione legata al Covid-19 e un intrattenimento intelligente gestito con estrema sobrietà dai conduttori.

Coletta ha impresso a tutto il day time di Rai1 un dato di sobrietà ma il programma fondato oltre trenta anni fa da Michele Guardi continua a macinare share grazie anche al gruppo di lavoro (sempre lo stesso) guidato da Giovanni Taglialavoro e Marco Aprea. La coesione tra i conduttori e la squadra fa il resto. E i risultati si vedono!