Ascolti tv, nuovo record per Monica Setta: UnoMattina in Famiglia vola oltre il 36%

È stata una domenica di grandi risultati e di immense soddisfazioni per Rai1 che, grazie al cosiddetto effetto Sanremo, ha fatto registrare ascolti in crescita. L’apprezzamento che il pubblico ha tributato nei confronti del Festival si è riversato su molte delle trasmissioni della rete ammiraglia Rai che hanno visto una crescita esponenziale dei loro ascolti.

Tra queste trasmissioni però ce n’è una che ha voluto esagerare. Non una semplice crescita come quella di altri programmi, ma un vero e proprio record è quello di UnoMattina in Famiglia. Il programma di approfondimento e intrattenimento di Rai1, infatti, ha totalizzato nella seconda parte 2 milioni 858 mila spettatori (share del 36,7 per cento) saliti a 3 milioni 95 mila (share del 34,2) nel segmento finale.

Un risultato incredibile, davvero impressionante. Numeri che in televisione nessuno è più in grado di portare a casa. Nessuno tranne Monica Setta che, con Tiberio Timperi, è la guida carismatica e solare della storica trasmissione della prima rete Rai.

La ciliegina sulla torta per una stagione già particolarmente fortunata per UnoMattina in Famiglia che proprio dopo l’approdo della giornalista brindisina in plancia di comando ha conquistato un record di share e di gradimento dietro l’altro.

