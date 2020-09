Università Telematica Pegaso: Rocío Muñoz Morales inaugura la lounge a Venezia 77

Il gruppo a cui fa capo l’Università Telematica Pegaso – leader europeo della formazione online – sponsor ufficiale di Biennale College Cinema, ha scelto l’attrice Rocío Muñoz Morales per inaugurare la sua lounge a Venezia. Un luogo di incontri e di approfondimenti a sostegno del cinema e della cultura.

“Ho studiato giornalismo in una Università telematica di Madrid e questo mi ha permesso di portare avanti i miei studi di attrice e i primi lavori sul set. In tempi dove la maggior parte dei giovani frequentavano le Università tradizionali, la mia era una scelta minoritaria, ma funzionale alle mie esigenze. Oggi, anche in seguito al lockdown, sono ancor più convinta dell’importanza dell’e-learning quale moderna opportunità formativa che annulla ogni distanza”, queste le parole di Rocío Muñoz Morales.

L’Università Telematica Pegaso e l’Università Mercatorum, che si avvalgono delle più avanzate tecnologie in campo di e-learning e di lifelong learning, saranno presenti a Venezia con il progetto #pegasoladistanzacheciunisce, un ciclo di talk dedicati ai nuovi scenari post Covid 19. Creativi e imprenditori racconteranno le loro esperienze di questi ultimi mesi e presenteranno i loro progetti per la ripartenza. In live streaming sui canali social Facebook e YouTube Unipegaso.

L’Università Telematica Pegaso, fondata 14 anni fa dal presidente Danilo Iervolino, è un Ateneo costruito sui più moderni standard tecnologici in ambito e-learning. Rilascia titoli accademici per 10 corsi di laurea (Giurisprudenza, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale, Scienze Motorie, Scienze dell’Educazione e della Formazione, Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e delle Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza). L’offerta formativa è arricchita da 327 master professionalizzanti, 44 corsi di perfezionamento, 152 corsi di alta formazione e 6 Accademie. Oltre 80mila studenti tra corsi di laurea e post, 75 sedi d’esame in tutta l’Italia e più di 600 poli didattici, parlano di una riconoscibilità già ampiamente affermata.

L’Università Mercatorum è l’ateneo telematico del Sistema delle Camere di Commercio. Si tratta della prima partnership pubblico-privata di un’istituzione universitaria, che nasce con l’obiettivo di assumere la leadership nella formazione delle imprese. Rilascia titoli accademici per 12 corsi di laurea (Design del Prodotto della Moda, Gastronomia; Ospitalità e Territorio; Gestione d’Impresa; Ingegneria Gestionale; Ingegneria Informatica; Lingue e Mercati; Scienze del Turismo; Scienze e Tecniche Psicologiche; Scienze e Tecnologie delle Arti, dello Spettacolo e del Cinema; Scienze Giuridiche; Management; Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni), 18 master, 7 corsi di alta formazione e 1 corso di perfezionamento.