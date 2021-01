Si sa, sono una golosona alla continua ricerca di nuovi sapori, pronta a sperimentare ricette tanto buone, quanto semplici da realizzare.

Da anni avevo ritagliato la ricetta di questo dolce da un giornale e l’avevo incollata nel mio vecchio ricettario. Senza foto, solo una lista di ingredienti e con un messaggio scritto in caratteri cubitali, DA FARE ASSOLUTAMENTE! Incuriosita, quasi come una sfida, decido di fidarmi.

L’ho fatta e non potevo non condividere con voi questa libidinosa torta.

Si tratta di un irresistibile dessert, ideale per fine pranzo o per merenda. Un dolce goloso che regala una coccola avvolgente in queste giornate così fredde. Il gusto deciso e ricco del cioccolato sposa il sapore delicato e morbido della pera. L’impasto al cacao avvolge le fettine di pera e crea un vortice di golosità insieme alle gocce di cioccolato fuse. Un abbinamento senza tempo e più di successo, nella storia della pasticceria.

Una torta molto soffice, umida, confortevole… che crea dipendenza già dal primo boccone. Sono sicura che avete già l’acquolina in bocca, non vi resta che segnare questa semplicissima ricetta.

Torta al cioccolato e pere

Ingredienti per uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro:

2 uova

150 g di zucchero di canna (o semolato)

70 g di olio di semi di girasole

Un vasetto da 125 g di yogurt bianco

170 g di farina di tipo 1 (o farina 00)

30 g di cacao amaro in polvere

Una bustina di lievito per dolci

130 g di gocce di cioccolato fondente

4 pere molto sode (qualità Kaiser)

Lamelle di mandorle

Procedimento:

Per cominciare imposta il forno a 175° C.

Procedi con il montare in planetaria o con un frullino elettrico le uova con lo zucchero fino a farle diventare spumose.

Mentre montano, aggiungi a filo l’olio.

Setaccia la farina insieme al lievito e al cacao e aggiungili al composto, alternando con lo yogurt. L’impasto è già pronto.

Aggiungi 100 g di gocce di cioccolato e mescola. Con i 30 g rimasti andrai a decorare il dolce in superficie prima di infornarlo.

Versa l’impasto in una teglia a cerniera imburrata e infarinata e livella l’impasto che risulterà denso. Taglia a fette non troppo sottili le pere e disponile a raggio partendo dall’ esterno.

Cospargi la superficie con le gocce di cioccolato messe da parte e con una manciata di lamelle di mandorle.

In forno a 170°C per 45 min, fai sempre la prova stecchino

La tua torta al cioccolato e pere è pronta.

Consiglio: una volta raffreddata sformarla dalla tortiera e per dare un effetto come le torte da pasticceria, spennella la superficie con della confettura di albicocche.

Questa torta non vi deluderà, credetemi!