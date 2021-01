Drip Cake al cioccolato: la torta gocciolante

Perché una torta per amica? Prima vi racconto chi sono!

Mi chiamo Valentina Conenna, una sognatrice di 34 anni con una grande passione, o chiamiamola anche ossessione, per i dolci.

Nel 2017, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie alimentari, ho deciso di voler lavorare in un laboratorio di pasticceria anziché in uno biotech.

La mia è una passione che nasce quasi vent’anni fa. Fin da piccola, infatti, mi cimentavo nella preparazione di torte e dolcetti di ogni tipologia per la mia famiglia: ogni domenica tutti attendevano il nuovo dolce di Valentina. Da autodidatta mi sono avvicinata al mondo del cake design ed è lì che la mia creatività è esplosa. Torte in pasta di zucchero, cupcakes e cookies sono diventati la tela sulla quale dare sfogo alla mia fantasia. Negli ultimi tre anni ho lavorato come cake designer presso una pasticceria vicino al mio paese e la forte motivazione e la voglia di sperimentare nuove tecniche mi hanno permesso, giorno dopo giorno, di curare ogni minimo dettaglio rendendo ogni creazione unica. La seria televisiva “Una mamma per amica” mi ha accompagnato in quel periodo di crescita, affascinata da quel magico mondo gentile e romantico. Ho trascorso tanto tempo della mia adolescenza tra libri di grandi pasticceri e a sperimentare le loro ricette nella piccola cucina di casa. Ed è così che ho deciso di ispirare il nome dei miei canali social a quella seria televisiva.

Oggi con il mio esordio su Zoom Magazine realizzo il desiderio di condividere con voi il mio piccolo bagaglio, la mia passione e la mia costante ricerca del buon cibo, di un buon dolce da portare sulle tavole di tutti noi.

L’obiettivo, da pastry blogger, è continuare a viaggiare insieme a voi nel goloso mondo della pasticceria e, tra un bignè e una meringa, godere della felicità che sprigiona l’assaggio di un dolce.

Drip cake: la torta “gocciolante’

Ogni anno, in occasione della Befana, si ritorna un po’ bambini: ci si diverte a riempire la calza con cioccolatini e caramelle di ogni tipo.

Quest’anno ho voluto concludere in bellezza le festività natalizie, tanto particolari per tutti noi. Nell’intimità e nel calore della mia casa, ho preparato la famosa Drip Cake al cioccolato: una torta di origine anglosassone davvero scenografica. ‘Drip cake‘ letteralmente significa torta gocciolante, cioè una torta con una golosa glassa al cioccolato che cola dal bordo della torta.

Quella che vi propongo è una versione più casalinga e italianizzata ma, vi assicuro, semplicissima da realizzare. La base è una moretta, una soffice torta al cacao ideale da farcire con panna e Nutella o, come in questo caso, con una deliziosa crema al mascarpone. L’effetto ‘wow’ di questa torta sono proprio i tanti cioccolatini che vi divertirete a spezzettare decorando così la vostra Drip Cake.

Ora mettiamo le mani in pasta!

INGREDIENTI



Per la moretta:

3 uova

150 g di zucchero

100 ml di latte

50 ml di olio

150 g di farina

35 g di cacao amaro

Una bustina di lievito per dolci



Montate in una planetaria o con un frullino elettrico le uova con lo zucchero fino a renderle spumose e chiare. Aggiungete a filo il latte con l’olio. Setacciate la farina, il cacao e il lievito e aggiungeteli al composto di uova. Imburrate e infarinate una teglia di 15 cm di diametro se volete una torta bella alta da farcire. Cuocete in forno preriscaldato a 170°C per circa 40 minuti. Fate sempre la prova stecchino. Una volta cotta lasciate raffreddare per bene un paio d’ore.



Per la crema al mascarpone:

500g di mascarpone

250ml di panna fresca

Un tubetto di latte condensato: 170g circa

Un cucchiaio di Nutella.



In una planetaria montate a bassa velocità la panna con il mascarpone; una volta che si sono ben mescolati, aggiungete un cucchiaio di Nutella per rendere il dolce più cioccolatoso. Sempre con le fruste a bassa velocità aggiungete a filo il latte condensato ben freddo e continuate a montare per circa 5 minuti fino a rendere la vostra crema liscia e ben ferma.

Ora non vi resta che farcire la vostra moretta. Tagliate in tre strati la base: la torta è molto umida e potete non bagnarla ma se preferite spennellate ogni strato con un po’ di latte fresco. Con l’aiuto di un cucchiaio o di un sac à poche disponete la crema, alternando con lo strato di torta.

Con una spatola rivestite la torta con la crema al mascarpone che vi è rimasta. Fate riposare in frigo per circa 2 ore e preparate la golosissima ganache al cioccolato, la glassa che colerà dalla vostra torta.

Per la ganache al cioccolato:

100 ml di panna fresca

100 g di cioccolato fondente tritato

In un pentolino portate quasi ad ebollizione la panna, togliete dal fuoco e aggiungete il cioccolato tritato. Con una piccola frusta a mano fate sciogliere il cioccolato. Dopo circa 10 minuti si sarà leggermente raffreddato e sarà della giusta consistenza per “gocciolare” sulla torta. Aiutatevi con un cucchiaino: partite dal bordo della torta e lasciate che questa golosa glassa crei delle gocce di cioccolato.



Ora divertitevi, anche con l’aiuto dei vostri piccoli, decorando la Drip Cake con i cioccolatini e caramelle che più vi piacciono. Impazziranno per questa torta, così come i grandi… ve lo garantisco!

Buona Epifania a tutti di vero cuore!