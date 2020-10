Da oggi, venerdì 30 ottobre, è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming ‘Tutti i colori‘ (LaPOP), il nuovo brano di F.U.L.A. che vede il featuring di Mama Marjas.

‘Tutti i colori‘ è un brano che, attraverso la metafora del colore, invita l’ascoltatore a non giudicare gli altri dalle apparenze, da ciò che c’è fuori, ma a dare valore al background che ognuno di noi ha alle proprie spalle.

Un tappeto di suoni, creato da Yves the Male, che spazia dalla libertà dell’Afro Sound alla maggior crudezza degli 808 con una strofa di Mama Marjas che arricchisce il brano con forza e melodia.

“Quand’ero bambino coloravo fuori dai bordi. I miei disegni erano i peggiori perché non avevano una logica, usavo tutta la tavola degli acquerelli e non mi interessavo affatto alla linee. Credo che questo rifletta parecchio il mio stile di vita” commenta F.U.L.A. (aka Oumar Sall), che aggiunge: “Non sono una persona disordinata, semplicemente mi piace conoscere e mescolarmi, superarmi, stirare tra la gente e ascoltare chiunque. Non ho mai giudicato qualcuno per l’aspetto o per i propri gusti“.

Ascolta ‘Tutti i colori’ di F.U.L.A.