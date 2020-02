TREND: al via su La5 il nuovo programma dedicato alle ultime tendenze

Dal 15 febbraio, tutti i sabati alle 10.50 su La5, arriva TREND, il nuovo programma di intrattenimento dedicato alle ultime tendenze.

Il padrone di casa Anthony Peth, coadiuvato da opinioniste d’eccezione come la giornalista Silvana Giacobini e l’influencer Francesca Rocco, porterà il pubblico alla scoperta di vecchi e nuovi trend.

“Dopo tanti anni, prima su La7 e poi in Rai, attraverso i sentieri del gusto e raccontando storie di eccellenza, abbandono per qualche mese questo tipo di progetti per concentrarmi su questa nuova avventura professionale su Mediaset, dove ho iniziato anni fa il mio percorso artistico con Maurizio Costanzo” – racconta Peth.

Prodotto dalla N&M Management, da un’idea di Mariaraffaella Napolitano, ogni sabato si alterneranno nella splendida cornice di un loft milanese, vip appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo che daranno la loro opinione sullo stile del passato e sui mutamenti della contemporaneità.

