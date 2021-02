Torta “San Valentino” con crema ai lamponi: un’esplosione di amore

Premetto che sono un’inguaribile romantica, e in ogni occasione trovo una buona scusa per fare una torta, ma amo davvero la festa di San Valentino. Sì… lo so… “è una festa commerciale, dovrebbe essere San Valentino tutti i giorni, non bisogna aspettare San Valentino per essere carini e gentili… “. Lo ripeto, amo San Valentino! D’altronde, cosa c’è di più bello di essere avvolti dal romanticismo di quel giorno? Concederci quella coccola in più, anche un piccolo gesto, come un cioccolatino o la colazione insieme, è qualcosa di magico.

Ma se vogliamo osare e sorprendere, perché non preparare un buon dolce proprio con le nostre mani? L’importante è festeggiare e rendere omaggio al giorno più “cuoricioso” dell’anno. Penso non esista regalo più bello di trascorrere qualche ora in cucina, dosare gli ingredienti, miscelarli tra loro, creare un’armonia di sapori e donare quel dolce, preparato con tanta cura e amore, alla persona o alle persone che amiamo.

Sin da piccola il 14 febbraio a casa non poteva mancare il dolce a fine pranzo, che chiudeva in bellezza il pasto trascorso insieme. Oggi vi propongo questa torta super buona dal gusto delicato e armonioso, ideale per festeggiare San Valentino o qualsiasi occasione voi vogliate. Una base soffice aromatizzata all’arancia intervallata da un doppio strato di crema ai lamponi, per un matrimonio dal gusto perfetto. I lamponi, piccoli rubini, dal gusto dolce acidulo si poggiano su una soffice nuvola al profumo di arancia. La crema avvolge il tutto come un velluto: una torta davvero libidinosa. Può sembrare un procedimento lungo ed elaborato ma vi assicuro che sono preparazioni molto semplici e facili da realizzare. Seguite passo passo la mia ricetta e vi garantisco che il risultato è un dolce spettacolare, che vi farà fare un figurone.

Ingredienti

Per la Torta soffice:

3 uova a temperatura ambiente

150 g di zucchero semolato

75 ml di succo d’arancia (o acqua)

75 ml di olio di semi di girasole

300 g di farina 00

una bustina di lievito per dolci.



Imposta il forno, statico a 180°C.Con l’aiuto delle fruste elettriche o della planetaria monta per 8 min circa le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unisci a filo il succo d’arancia e l’olio di semi. Aggiungi la farina e il lievito setacciati e amalgama delicatamente con una spatola. Imburra e infarina uno stampo di 20 cm di diametro per ottenere tre dischi, oppure puoi utilizzare una teglia di 24/26 cm per fare una torta a due strati.

Inforna per 45 min a 180°C forno statico. Poggia la torta su una griglia da raffreddamento e procedi con il preparare la bagna.

Bagna all’arancia:

70 ml di succo d’arancia

50 ml di acqua

buccia grattugiata di un’arancia non trattata

30 g di zucchero semolato

Metti tutti gli ingredienti in un pentolino e cuoci per 10 min a fuoco lento. Fai raffreddare prima di utilizzarla.

Crema fredda ai lamponi:

300 g di mascarpone

225 g di formaggio spalmabile

130 g di zucchero a velo

370 g di panna fresca

2 cucchiai di confettura di lamponi

250 g di lamponi che utilizzerete per decorare e farcire la torta

Con le fruste elettriche o nella planetaria monta per qualche minuto la panna. Lasciala semi montata e mettila momentaneamente da parte. Nel frattempo nella stessa planetaria metti il mascarpone, il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo setacciato. Monta il tempo necessario per amalgamare gli ingredienti. Aggiungi la panna semi montata e continua a montare a bassa velocità per amalgamare. Ora unisci due cucchiai di confettura di lamponi e riprendi a montare fino ad ottenere una crema bella soda.

Procediamo con il montaggio della torta. Se, come me, non hai uno stampo a forma di cuore, crea un cuore su un foglio di carta forno, poggialo sulla torta e con un coltello seghettato dai la forma al tuo dolce. Oppure se preferisci puoi anche lasciarlo tondo: te la scelta.

Se cuoci la torta in uno stampo da 20 cm di diametro, come ti ho consigliato, avrai una base alta circa 6/7 cm. Con un coltello a lama lunga e seghettata taglia la torta ottenendo tre dischi.







[Consiglio: se tagliare la base della torta ti sembra complicato, con un coltello traccia un segno lungo lo spessore per delineare così la zona in cui realizzare il taglio. Solo ora, infila la lama del coltello seguendo la linea guida.]

Dopo aver ottenuto tre dischi a forma di cuore, posiziona il primo disco di torta su un piatto da portata e con un pennello inumidisci la torta, senza esagerare. Riempi una sac-à-poche con la crema fredda ai lamponi, utilizzando una bocchetta tonda. Farcisci la torta iniziando dall’esterno, lungo i bordi alternando un ciuffo di crema e uno di lamponi, poi riempi il centro. Procedi nel poggiare il secondo disco di torta e ripeti la stessa operazione, bagna appena la torta e farcisci con crema e lamponi. Termina poggiando l’ultimo strato di torta leggermente inumidita e decora con tanti ciuffi di crema ai lamponi. Dai spazio alla tua fantasia per decorare la torta, con lamponi e zuccherini a forma di cuore. Conserva la torta in frigo per circa 3 ore prima di servirla.





Spero che questa torta “San Valentino” ti abbia fatto venir voglia di accendere il forno, prendere ciotola e spatola e metterti subito all’opera!

Note:

Prima di tagliare la base della torta “San Valentino” assicurati che sia ben fredda, altrimenti rischi di romperla.

Ti consiglio di non bagnare troppo la base della torta, in primis perché è talmente soffice che non serve, e poi perché essendo molto alta ha bisogno di struttura e stabilità.