The Walking Dead: nuove immagini della decima stagione

Grande attesa per i sei nuovi episodi di ‘The Walking Dead‘ che andranno in onda a partire da lunedì primo marzo alle 21:00 su FOX (Sky, 112). Quest’ultima oggi ha rilasciato nuove immagini della decima stagione della saga basata sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics.

In questi sei nuovi episodi, i sopravvissuti cercano di riprendersi dopo la distruzione che i Sussurratori hanno lasciato sulle loro vite. Gli anni di lotta pesano mentre affiorano i traumi del passato, mostrando i loro lati più vulnerabili. Quando si chiedono che ne sarà dell’umanità troveranno la forza interiore per continuare con le loro vite, con le loro amicizie e riusciranno a mantenere il gruppo intatto?

Nuove guest star presenti in questi episodi, tra gli altri, saranno Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Perry Mason, Scorpion) nei panni di “Mays” e Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, White Collar, Friday Night In with the Morgans) nei panni di “Lucille” insieme alla nuova co-protagonista Okea Eme-Akwari (Groenlandia, Cobra Kai) come “Elijah”.