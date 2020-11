La5, al via ‘The Royal Saga’: dal 25 novembre in prima serata

Dal 25 novembre su La5 – ogni mercoledì in prima serata, per cinque appuntamenti – torna ‘The Royal Saga‘: gli speciali firmati VideoNews sono condotti dall’esperta di costume, jetset, politica internazionale e dinastie reali, Lavinia Orefici.

In studio, in qualità di commentatori, Silvana Giacobini, storica direttrice di Chi e Diva e Donna, e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Gli appuntamenti:

25 novembre: THE ROYAL SAGA | ROYAL WEDDING (ospite Silvana Giacobini)

Tutte le fiabe finiscono col matrimonio: e vissero felici e contenti… Lo speciale VideoNews, invece, inizia con le nozze: il sogno per eccellenza, la favola di principi e principesse, compreso qualche brutto anatroccolo. Un excursus tra passato, presente e futuro della monarchia britannica, tra sentimenti e ragion di Stato…

2 dicembre: THE ROYAL SAGA | ANNUS HORRIBILIS (ospite Roberto Alessi)

Una pandemia, lo strappo dell’adorato nipote Harry e il declino del figlio preferito, Andrea, per lo scandalo Epstein. La regina Elisabetta, oggi chiusa nei suoi castelli, dopo quel 1992, vive un altro annus horribilis. E, come se non bastasse, c’è pure Nostradamus…

9 dicembre: THE ROYAL SAGA | DONNE WINDSOR (ospite Silvana Giacobini)

Elisabetta, Diana, Kate, ma anche Meghan, Camilla, Charlotte, oppure Sarah, Margaret e Anna, senza dimenticare Wallis. Sono le donne della dinastia Windsor, quella che da oltre un secolo regna sulla Gran Bretagna. Vanno d’accordo? Cosa hanno lasciato e cosa lasceranno dietro di sé?

16 dicembre: THE ROYAL SAGA | ELISABETTA, DALLA A ALLA Z (ospite Roberto Alessi)

Elisabetta II, dalla A alla Z, ripercorrendone la storia attraverso le parole che ne raccontano imprese, passioni, dispiaceri e curiosità. Una donna straordinaria, la cui fiaba inizia dalla A di Amore… of course.

23 dicembre: ROYAL CHRISTMAS (ospiti, Silvana Giacobini e Roberto Alessi)

Anche i reali d’Inghilterra festeggiano il Natale, ma con regole ben precise: dall’ordine in cui arrivano i familiari all’ora in cui si va a dormire fino al numero di cambi d’abito. Nella residenza invernale di Sua Maestà, Sandringham, tutto è organizzato fin nei minimi dettagli. E, a maggior ragione, in piena pandemia…