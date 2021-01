Giornata della Memoria: su History Channel ‘Terra bruciata!’ con Lucianna De Falco

In occasione della settimana di eventi e iniziative dedicate alla Giornata della Memoria, che si celebra in tutto il mondo il 27 gennaio, questa sera alle ore 22.40 su History Channel (canale 407 di Sky) andrà in onda ‘Terra bruciata!’ di Luca Gianfrancesco.

A regalare una straordinaria interpretazione nel film documentario distribuito da Luce Cinecittà, l’attrice di origini partenopee Lucianna De Falco. Al centro del racconto una pagina inedita della storia italiana: il dramma delle violenze naziste perpetrate all’indomani dell’8 settembre nelle Terre di Lavoro, della Campania centro-settentrionale, e degli episodi di resistenza e ribellione all’esercito tedesco da parte delle popolazioni locali, nell’autunno 1943.

History Channel dedica tre serate speciali al racconto delle storie che hanno cambiato la nostra Storia con la rassegna: “I giorni della Memoria”. Tre giornate dedicate alla nostra memoria – lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 gennaio – per ricordare la tragedia del genocidio, i luoghi dell’olocausto, le vittime e i racconti dei superstiti che si fanno testimoni dell’orrore.