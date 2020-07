Agosto alle Terme Luigiane: tutto pronto per la riapertura

Tornare finalmente a prendersi cura di sé, riappropriandosi del proprio tempo e del proprio benessere. Le Terme Luigiane, tra il territorio di Acquappesa e Guardia Piemontese in Calabria, annunciano la data di riapertura per questa nuova stagione estiva: il 1 agosto riaprono il parco Termale Acquaviva e il Grand Hotel, mentre a seguire, il 3 agosto, lo stabilimento Thermae Novae con tutti i servizi, rigorosamente adeguati alle normative vigenti.

Una meta ideale per il benessere e il relax, grazie al potere rigenerante delle acque termali e al piacere delle lunghe giornate sulla riviera dei Cedri, da vivere in sicurezza. Diversi studi scientifici dimostrano che le acque ricche di zolfo (la più alta concentrazione in Europa) e la balneoterapia possono migliorare la funzione immunitaria. Tra i molti benefici, c’è la riduzione della frequenza delle infezioni respiratorie. Inoltre, l’acqua è un formidabile diluente che disperde la carica infettiva di eventuali particelle virali.

Del resto l’effetto benefico delle acque minerali sulfuree salsobromojodiche era noto già nell’antichità: le cita Plinio il Vecchio e c’è una lettera del 1446, firmata di San Francesco da Paola che ne testimonia l’uso terapeutico.

Alle Terme Luigiane sono stati implementati i protocolli operativi che garantiscono i più elevati standard di sicurezza e tutela della salute degli ospiti e dello staff in ottemperanza alle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e alle normative italiane previste dagli organi competenti.

I pazienti, prima dell’accesso al luogo di cura, dovranno compilare e firmare un’autocertificazione che attesta di non essere stati sottoposti alla misura della quarantena e di non avere allo stato attuale presenza di sintomi di allarme. Dopodiché è previsto il controllo della temperatura corporea. Inoltre, da rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, l’uso obbligatorio di mascherine per clienti e dipendenti, gel disinfettanti a disposizione qua e là nelle varie sale.

Per una migliore gestione dei flussi, le visite di accettazione sanitaria saranno effettuabili dal 30 luglio e dovranno essere fatte a ridosso dell’inizio delle cure che avranno sempre un orario ben preciso. Per prenotare la visita medica per l’accettazione e verificare la disponibilità per le cure che saranno TUTTE erogate solo ed esclusivamente su prenotazione: tel. 0982/635300

Tra le varie terapie a disposizione c’è la ventilazione polmonare, indicata nelle broncopatie croniche. Consiste in insufflazioni di acqua sulfurea, micro nebulizzata mediante un respiratore meccanico che ne favorisce l’afflusso durante la fase di inspirazione e riduce a meno di quattro secondi la fase di espirazione. Con questa tecnica l’acqua sulfurea giunge fin nelle più piccole vie bronchiali, difficilmente raggiungibili.

Per quest’anno NON saranno effettuate le seguenti cure: inalazioni con getto di vapore, humage, nebulizzazioni.

Nuove normative anche per l’adiacente Parco Termale Acquaviva (aperto anche agli ospiti esterni alle strutture alberghiere delle Terme, con l’acquisto di un ticket di ingresso) circondato da piante grasse e aromatiche, immerso nel verde.

Ci sarà il contingentamento degli ingressi e la permanenza nelle piscine – sia termali che di acqua dolce – sarà temporizzata per permettere a tutti di godere dell’idromassaggio terapeutico con getti d’acqua a pressione ma sempre garantendo il mantenimento del distanziamento tra le persone.

Per il resto, niente è sottratto all’emozione di godere della quiete, inebriati da folate di zolfo benefico, dei fanghi termali per un’applicazione personale, dalle insuperabili qualità terapeutiche e cosmetologiche.

Il Grand Hotel delle Terme Luigiane per essere in questo momento ancor più vicino ai suoi ospiti ha creato speciali pacchetti per settimane o week end.

Per info: www.termeluigiane.it