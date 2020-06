Dopo questo lungo, e necessario, periodo di stop, eccomi tornata a voi per parlare dei trend che accompagneranno la bella stagione estiva.

Dai ‘must have’ che ci fanno compagnia ormai da qualche anno ad alcune novità che sembra davvero abbiano conquistato tutti… a partire dalle passerelle più glamour! A tal proposito, ho selezionato per voi i look più “in” da tenere sott’occhio per questa estate alle porte tutta da vivere.

Scopriamoli insieme!

JUNGLE: #roar

Indubbiamente tra le tendenze più fashion della stagione più calda dell’anno troviamo la fantasia jungle. Tra palme e fantasie tropicali, questo mood ha davvero conquistato tutti!

A riportarlo in passerella è stata lei, Donatella Versace, facendo sfilare dopo 20 anni lo straordinario ed iconico jungle dress indossato da Jennifer Lopez.

Un mood destinato ad essere il nuovo trend floreale dell’estate 2020.

SAFARI: #avventuroso

“Safari mania” in tutte le sue sfumature: dai caldi marroni alle tonalità più rossastre, passando per i beige delicati fino ad arrivare ai toni sabbia. Tra i capi più gettonati troviamo comode jumpsuits e completi giacca-pantalone tono su tono arricchiti da tasconi e grandi cinture in vista.

Pronte per una stagione ricca di avventure?

COLORI NEON: #fluorescente

Alle sfilate primavera-estate 2020 i riferimenti alle sfumature più brillanti e fluo dell’arcobaleno sono stati onnipresenti. Da Valentino a Gucci, sono stati molti gli stilisti ad utilizzare le tinte neon nelle loro collezioni ma anche tante sono le star di Hollywood che hanno dimostrato di amare i colori neon ad alta intensità, soprattutto quando si parla di occasioni molto speciali.

PAISLEY: #hippie

La stampa paisley è uno dei simboli dell’estate 2020, del caldo e dello stile boho chic. Tra tutte le grandi maison, il brand Etro ha fatto di questo pattern la sua “firma” unica ed inimitabile . Il paisley si candida ad essere tra le stampe più gettonate da indossare durante l’estate alle porte.

CROCHET: #vogliadiuncinetto

Con il ritorno dell’estate ecco tornare il famoso uncinetto: il Crochet! Tantissime sono le proposte tra le collezioni dei brand perfettamente in grado di soddisfare la voglia di cavalcare questa moda. La versione must-have per questa stagione? Il crochet total white da abbinare liberamente a short in denim e sandali.

I capi in crochet non possono assolutamente mancare nella valigia dell’estate 2020 di ogni fashionista che si rispetti!

Non vedo l’ora di scoprire la tendenza summer 2020 che conquisterà il vostro cuore… ehm il vostro armadio!

#ildiavolovestekate

Instagram – Facebook