RID 96.8 FM piange la scomparsa della sua storica speaker Susanna Vianello

Il mondo della radio piange la scomparsa della speaker Susanna Vianello: figlia dei cantanti Edoardo Vianello e Wilma Goich, negli ultimi anni è stata la voce radiofonica di Radio Italia Anni 60 e, dal 2016, di RID 96.8 FM. Ed è proprio quest’ultima a ricordare l’amata Susanna.

“Tutto iniziò nei primi giorni di ottobre 2016 quando l’editrice Michelle Marie Castiello conobbe Susanna Vianello grazie a Jane Alexander, per proporle un programma fuori dalle righe che parlava di sesso. Accettò con un battito di ciglia e fu proprio lei insieme alla sua amica a scegliere il nome del format: Io Susy, tu Jane!. Da quel giorno entrò a far parte della famiglia di Radio Incontro Donna (ora Rid 96.8 FM).

Una collaborazione durata oltre 3 anni pieni di passione e amore per il progetto appena nato. La passione di Susy era infinita e abbracciava tra le altre cose la musica, la stima che l’editrice le riservava era immensa e così la mise anche al fianco di Tiziana Campanella nel programma Altrimenti in musica ora Altrimenti Indieland. Amicizia e passione si sono sempre fuse in casa Rid e per qualche mese anche Michela Bonafoni ha condiviso il microfono con Susy nel programma Mrs Rid da Mr Saggio in onda dal locale di Ponte Milvio. Ma non solo: Susanna ha comunicato con allegria al fianco di Hermes Greco prima, e Maria La Rosa poi, nel programma Love is love.

Alla richiesta di Susanna di avere uno spazio tutto suo il sabato mattina dalle 10:00 alle 13:00, Michelle disse subito sì e così nacque il programma Curiosando rimasto in onda sulle frequenze di Rid fino a giugno 2019.

Per tutta la famiglia di Rid 96.8 è una grandissima perdita, una passione per la radio così non si scorderà mai e restera unica. Grazie Susanna eri, sei e resterai per sempre un cuore fucsia in ognuno di noi…

CI STRINGIAMO TUTTI ATTORNO ALLA SUA FAMIGLIA ED A SUO FIGLIO”.

