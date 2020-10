RaiPlay: arriva ‘Stalk’, teen drama francese su bullismo e cyberstalking

Presentato in anteprima nazionale ad Alice nella Città, nell’ambito dell’ultima Festa del Cinema di Roma, da oggi, mercoledì 28 ottobre, arriva su RaiPlay, in esclusiva prima visione per l’Italia, ‘Stalk‘.

Serie prodotta per la piattaforma digitale France TV Slash, prevede tre uscite settimanali per dieci episodi, dove si avvicendano fatti e reazioni nell’universo del bullismo e del cyberstalking. Tutto inizia in una prestigiosa facoltà di ingegneria dove Lucas, alias Lux, un geek eccezionalmente dotato, è umiliato da un gruppo di studenti più anziani. Lui si sente il più anonimo degli anonimi ed è arrivato alla facoltà grazie ad una borsa di studio vinta per le sue straordinarie capacità informatiche. Per vendicarsi delle mortificazioni subite, il ragazzo utilizza queste capacità per spiare, perseguitare e molestare i suoi aguzzini. Hackera i loro cellulari e i loro computer compreso quello di Alma, la ragazza di cui è innamorato.

Lux, interpretato dal protagonista Théo Fernandez, si trasforma in vero stalker e, vicenda dopo vicenda, riesce a diventare la persona potente e popolare che ha sempre voluto essere, fino a quando non diventa vittima della sua stessa trappola.

‘Stalk‘ – vincitrice dei premi ‘Miglior regia’ (Simon Bouisson) e ‘Miglior Giovane Attore’ (Théo Fernandez) al Festival de la Fiction TV de La Rochelle 2019 – vuole ricordare ai suoi spettatori che tutti “googliamo” i nomi delle persone con cui usciamo, esaminiamo i loro profili social o curiosiamo le pagine Instagram delle persone che ci piacciono. “Perché tutti, in fondo siamo degli stalker… ”

“RaiPlay non abdica mai alla sua missione di Servizio Pubblico – sottolinea il direttore Elena Capparelli – in particolare quando trattiamo temi scomodi. Il nostro obiettivo è avvicinarci alla generazione dei millennials e renderli protagonisti senza intermediazioni dei nostri racconti, proponendo una serie di contenuti specifici per loro dal punto di vista del linguaggio, dei formati e dei temi trattati. In questo modo il prodotto che presentiamo ha l’ambizione di rappresentare una prospettiva più contemporaneo e soprattutto più vicina alla realtà e alle emozioni del pubblico più giovane. La serialità ‘Stalk’ – conclude Elena Capparelli – tratta il tema dell’accettazione e dell’esclusione ed evidenzia quanto questi fenomeni siano determinanti per una sana e serena crescita.”

La serie di GA&A productions è una produzione France TV, nata da un’idea originale di Simon Bouisson e Jean-Charles Paugam per la piattaforma digitale Slash. Nel cast anche Carmen Kassovitz, Pablo Cobo, Rio Vega, Azize Diabaté, Yasin Houicha, Manon Valentin e Clément Sibony.

Guarda lo spot di ‘Stalk’: