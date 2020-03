LA RADIO PER L’ITALIA: lo spot realizzato da Rai e OneMore Pictures

LA RADIO PER L’ITALIA è il titolo dello spot, realizzato da Rai e OneMore Pictures, per invitare all’evento radiofonico che unirà tutto il Paese domani, venerdì 20 marzo, alle ore 11 (LEGGI ANCHE: LA RADIO PER L’ITALIA: il 20 marzo tutte le radio si uniscono).

Un’idea per azzerare le distanze e cantare all’unisono quattro canzoni rappresentative. Immagini di repertorio che fotografano l’orgoglio e il genio tutto italiano, di Guglielmo Marconi inventore della Radio, fino ad arrivare a oggi. Invitando tutti ad un grande abbraccio sonoro. Executive creative director è Pierluigi Colantoni, Vice Director RAI – Chief of Promotion, la produzione esecutiva è di Manuela Cacciamani, Founder di OneMore Pictures, con la regia di Diego Capitani.

“La televisione, la pubblicità, la rete, i giornali e le arti in genere – sostiene Manuela Cacciamani – saranno il veicolo principale che ci consentirà di restare uniti nonostante le distanze imposte dal momento. E’ compito della creatività – conclude – trovare il modo e i mezzi affinché il messaggio possa arrivare a tutti“.

Guarda lo spot:

MASTER RADIO WEB from One More Pictures on Vimeo.

