‘Noël’: il nuovo singolo del tenore Spero Bongiolatti (videoclip)

Disponibile in tutti i digital store ‘Noël‘, il nuovo singolo di Spero Bongiolatti, il cui video ufficiale è già disponibile sul canale YouTube dell’artista.

“Il Natale è vicino e mai come quest’anno sento l’esigenza di dare un messaggio forte per una speranza di rinascita” racconta il tenore valtellinese. Accompagnato al pianoforte dal Maestro Gianfranco Messina il duo ha eseguito uno dei brani più antichi dedicato al Natale ‘Minuit Chrétiens‘, meglio conosciuto come ‘O Holy Night‘, un classico di Natale di sempre. Composto da Adolphe Adam nel 1847, questa versione di ‘Noël‘ si attiene al testo originale francese che gli dona un’eleganza tutta nuova.

“Vivo in Lombardia, il centro nevralgico di questa epidemia in Italia. Per me il Natale ha sempre rappresentatato un momento di unione e condivisione nella famiglia con la vicinanza delle persone amate. Quest’anno più che mai abbiamo bisogno di una rinascita nel nostro modo di essere e di pensare. Allontanando innanzitutto la paura perché se viviamo nella via illuminata dal bene possiamo vincere tutti i mali ed essere esempio di forza per noi è per chi ci sta vicino”.

Chi è Spero Bongiolatti

Spero Bongiolatti è un tenore italiano specializzato nel Bel Canto che proprio in questo 2020 festeggia i vent’anni di carriera. Inizia infatti giovanissimo la sua carriera in varie trasmissioni televisive. Una su tutte ‘Carramba, che sorpresa!‘. Grazie all’incontro con il tenore Franco Corelli, però, troverà la sua vocazione nel canto lirico fino a diventare uno dei nostri rappresentati più apprezzati nel mondo. La sua dote naturale per il canto, unita ad un intenso percorso di studio, lo portano ad essere molto apprezzato all’estero dove è intensissima la sua attività concertistica come solista dove intrattiene il pubblico passando dall’Opera al Pop in modo elegante ed innovativo. Al suo attivo ha quattro album che gli hanno portato riconoscimenti discografici Internazionali come cantante e anche in qualità di autore e compositore.

Guarda ‘Noël’ di Spero Bongiolatti: