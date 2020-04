Esce oggi, venerdì 24 aprile, in radio e su tutte le piattaforme digitali RUOTA PANORAMICA, il nuovo singolo di Sofia Tornambene (Sony Music). La vincitrice dell’ultima edizione di X Factor non si è mai fermata e dopo il primo inedito A domani per sempre, che ha già superato i 7 milioni di stream, torna con nuova musica.

RUOTA PANORAMICA, prodotto da Michele Canova, tra i migliori producer d’Italia, è un singolo sofisticato, con sonorità contemporanee ed ipnotiche che accompagnano la voce di Sofia, in un viaggio pieno di suggestioni.

La giovane cantautrice ha collaborato alla stesura del testo, e racconta così il nuovo singolo e la session artistica con Canova: “La settimana che abbiamo passato tempo fa a Milano per le sessioni è stata fantastica, eravamo totalmente immersi nella musica, abbiamo passato giornate intere in studio, ma sono volate perché ci siamo trovati tutti in sintonia e, cosa più importante, ci siamo divertiti facendo quello che più amiamo fare” dichiara la giovane artista appassionata di arti marziali, che aggiunge: “Sono veramente contenta di Ruota panoramica e dei pezzi che ne sono usciti, non vedo l’ora di condividerli con voi”.

Ascolta RUOTA PANORAMICA di Sofia Tornambene:

