“Snowpiercer”, dal 25 maggio su Netflix: online il teaser trailer

E’ online la locandina e il teaser trailer di “Snowpiercer”, la nuova serie originale tratta dall’omonimo film di Bong Joon-ho, che vede come protagonisti il premio Oscar Jennifer Connelly e Daveed Diggs. La serie, un thriller d’azione futuristico in 10 episodi, sarà disponibile su Netflix dal 25 maggio con due episodi alla settimana.

“Snowpiercer” è una co-produzione Tomorrow Studios, una partnership tra Marty Adelstein, ITV Studios e Turner’s Studio T.

Basata sull’omonimo film, acclamato pubblico e critica, “Snowpiercer” si svolge in un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini ad essere sopravvissuti viaggiano su un treno gigantesco, in perpetuo movimento intorno alla Terra. La lotta di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza sono i temi messi in discussione in questo avvincente adattamento televisivo.

Nel cast il premio Oscar Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright (The Accountant), Mickey Sumner (American Made), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall (All My Children) vincitrice ai Tony Award e nominata ai Grammy, Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (The Interestings).

Guarda il teaser di “Snowpiercer”:

