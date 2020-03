Simona Ventura all’avVentura sul web con Elettra Lamborghini

“Cari amici, come ben sapete non c’è ‘Settimana Ventura’ perché giustamente vogliamo tutelare in primis le maestranze che sono la base della Rai; e poi in secondo luogo perché ce lo ha chiesto l’Azienda e noi abbiamo, ovviamente, accettato per la salute di tutti. Non voglio però perdere questo rapporto con voi: quindi, se vorrete, domani dal mio profilo Instagram mi collegherò con voi e con tutti gli amici che vorranno parlare con me. Vi aspetto numerosissimi… alle ore 12, all’avVentura!“.

Ha scelto una diretta su Instagram, Simona Ventura, per confermare che oggi, domenica 15 marzo, il suo consueto appuntamento settimanale su Rai2 è stato sospeso a causa dell’emergenza legata al CoronaVirus. Desiderosa di non lasciare soli i suoi affezionati telespettatori in giornate così complicate, la carismatica conduttrice piemontese ha scelto un’originale formula comunicativa per creare un piccolo spazio di intrattenimento attraverso la rete.

Per l’occasione, SuperSimo ha chiamato a raccolta personaggi del momento come la cantante Elettra Lamborghini e Mario Tricca lanciato dal programma campione d’ascolti “Il Collegio“. E non mancheranno spunti di riflessione grazie al coinvolgimento della responsabile del laboratorio dell’ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo e di altri ospiti a sorpresa.

