Temptation Island Vip, Silvia Tirado: “Dopo Gabriele ho avuto un blocco sessuale”

La conosciamo per aver partecipato con il suo ormai ex partner e attuale produttore discografico G-Romano, all’anagrafe Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco), all’ultima edizione di Temptation Island Vip. Carnagione scura, fisico mozzafiato, Silvia Tirado nome d’arte di Silvia Maturani, è anch’essa figlia d’arte: il padre è il musicista Silvio Maturani dal quale ha ereditato la passione per la musica. Silvia, infatti, oltre ad essere una fotomodella è anche una cantante emergente, i suoi brani collezionano migliaia di visualizzazioni sulle piattaforme digitali.

Pochi giorni fa, è stata ospite del programma “RED ZONE” by Radiochat.it e ai microfoni di Alex Achille si è lasciata andare ad una sconvolgente confessione: “Dopo la mia partecipazione a Temptation Island Vip, ho subito un blocco a livello sessuale e la quarantena dovuta al COVID19, ha peggiorato le cose”. La Tirado, con una voce decisa, diretta e a volte anche piccata, ha voluto chiarire il suo rapporto con Gabriele, facendo luce su degli aspetti decisamente inediti della sua relazione e in maniera del tutto apparentemente sincera ha aggiunto: “Al termine della nostra esperienza nel reality della De Filippi, il rapporto con Gabriele ha iniziato a deteriorarsi, complice anche il mio comportamento giudicato da lui e dalla sua famiglia “poco consono” all’interno del programma. Lavorando al suo fianco per la realizzazione del brano “Diablita” (circa 30.000 visualizzazioni su YouTube, ndr), abbiamo provato a riallacciare la nostra relazione ma senza successo. Io single, delusa e ancora innamorata, ho cominciato a subire un vero e proprio blocco a livello sessuale che mi ha portato ad uscire con altri ragazzi senza poi concludere nulla; la quarantena legata al Covid19 ha fatto il resto. Le foto che pubblico su Instagram, rappresentano il mio personaggio e sono legate al mio lavoro di fotomodella ma l’abito non fa il monaco e io sono una persona profondamente ipocondriaca: oggi, soltanto il pensiero di andare a letto con un uomo che non conosco mi fa salire ansia e paura, ho addirittura pensato di rivolgermi ad uno specialista per cercare di sbloccare questa situazione. Se mi chiedete se sono ancora innamorata di Gabriele, posso soltanto rispondere che sono legata a lui da un sentimento molto profondo”.

