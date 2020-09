Silvia Castegnaro: “Così ho motivato il mio team durante il lockdown”

Silvia Castegnaro è una manager di grande successo, responsabile commerciale di Trixie Italia, azienda leader nel settore del pet in Italia. Intrattiene rapporti internazionali e in Italia gestisce un team di successo da parecchi anni grazie al fatto di essere una vera e propria coach di impresa dalla formazione MICAP. Durante il periodo del lockdown è riuscita a “riformare il tempo” motivando il proprio gruppo, per migliorare lo stato d’animo dei propri dipendenti e a potenziarne le qualità aiutandoli ad esprimere il meglio di se stessi. Uno dei suoi segreti per mantenere la solita rotta veloce e sicura è stato non perdere di vista gli obiettivi che si era preposta e fra questi c’è l’importante partecipazione del marchio Trixie al programma di Rai2 “Quattro zampe in famiglia” condotto da Elena Ballerini e Federico Coccia dedicato mondo degli animali domestici. Per questo oggi si sente di dire agli Italiani di non mollare e andare avanti, di continuare ad investire perché solo così potranno raccogliere grandi risultati.

Come sei riuscita a infondere al tuo team di lavoro la tua energia e positività?

Proprio nelle settimane del lockdown, quando il lavoro è calato perché il mercato ha subito un’imponente frenata, ho investito il tempo che avevo a disposizione nella formazione dei ragazzi del mio team abituandoli a tirare fuori ancora di più la grinta, mantenendo la lucidità e gli obiettivi che ci eravamo prefissati prima che il Paese si fermasse. Li ho aiutati a non perdere la propria rotta. Molte persone hanno avuto paura perché temevano di non poter raggiungere più i propri obiettivi.

Ho insegnato loro alcune tecniche di PNL (programmazione neuro linguistica) che è una disciplina che studia i comportamenti delle persone e li distingue in funzionali e non funzionali alla situazione in corso.

Come hanno reagito?

All’inizio erano un po’ scettici, ma alla fine del corso mi hanno tutti ringraziato ed erano entusiasti del lavoro fatto insieme perché con ognuno di loro ho seguito un programma personalizzato che li ha aiutati a crescere e migliorare professionalmente. Uno dei principi cardini del PNL è che ognuno può cambiare la percezione della propria realtà. I fatti intorno non si possono cambiare ma è come li affrontiamo che fa la differenza. Il compito del coach è far capire ad una persona che ha delle risorse e capire come sfruttarle.

Tutti possono imparare a farlo sfruttando le capacità che ognuno ha dentro di sé.

Tu come hai imparato ad avere questa visione della vita?

Il mio coach è stato Roberto Cerè che mi ha aiutato ad avere una visione molto più chiara delle potenzialità che potevo avere come imprenditrice. E’ molto importante che un insegnante creda nel proprio studente perché è fondamentale avere il sostegno e l’appoggio del proprio coach. Roberto Cerè è la mia guida e non è un caso: il concetto del modeling presuppone che sia necessario apprendere dalle persone eccellenti che hanno già avuto successo. Ricalcare le “gesta“ delle persone di successo è più facile perché si applicano le giuste strategie di chi ha già vinto. Come nello sport, infatti, le discipline rigorose dei campioni possono essere d’esempio a chi sogna di seguirne le tracce.

Gli ingredienti principali sono tre: le convinzioni in cui una persona crede, lo stato d’animo (noi lo definiamo “essere in stato” che rappresenta una condizione positiva a differenza della condizione contraria che è il “fuori stato”) e le giuste strategie.