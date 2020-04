Sedley, l’ultima creazione di Parfums de Marly è un’ondata di freschezza

Arriva Sedley, l’ultima creazione di Parfums de Marly, a risvegliare i sensi la prossima estate: un’onda di freschezza, una scia luminosa, un tratto forte.

Nato dall’incontro di due nasi, Hamid Merati e Olivier Cresp, questo profumo si costruisce tutto sul gioco della doppia formula, con la combinazione creativa di molecole senza precedenti, una fragranza rotonda e vibrante, dove le note si scontrano sapientemente.

Già dal suo flacone Sedley promette il suo effetto spiazzante, la classica bottiglia, sigillo del brand Parfums de Marly si fa trasparente, la tradizione si mescola all’estetismo contemporaneo: un chiaro segno che si ha tra le mani una fragranza fuori da ogni regola dell’alta profumeria.

La continua armonia tra opposti, il gioco di contrasti, sono alla base di un profumo che non ha sesso, ma che si impone per la sua forza, per il suo tono avvincente, per la luminosità che riesce a trasmettere.

Sedley è l’essenza che riesce ad essere: classica e moderna allo stesso tempo, che rompe le regole della vecchia profumeria, attraverso l’utilizzo di molecole futuriste che si incontrano con ingredienti nobili.

La miscela luminosa e agrumata del bergamotto, con la vitalità della menta, dà un accento deciso di freschezza. Le note calde e sofisticate del geranio bourbon, della lavanda riportano, con eleganza, l’equilibrio olfattivo. La scia legnosa sullo sfondo, conferma l’eccellenza della firma di Parfums de Marly.

