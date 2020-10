‘Doc – Nelle tue mani’: Sara Lazzaro illumina il red carpet della Festa del Cinema

Nonostante le ingenti misure di distanziamento sociale previste per l’emergenza Coronavirus, la XV edizione della Festa del Cinema di Roma brilla con tante stelle e celebrities sul red carpet.

Forte del successo mediatico della serie Luxe Vide ‘Doc – Nelle tue mani’ in onda su Rai1, a far impazzire i flash dei fotografi è stata certamente l’attrice Sara Lazzaro che dividendosi tra il set del nuovo film di Andrea Segre e la seconda serie di ‘Volevo fare la rockstar’ per Rai2, è stata protagonista del red carpet del film ‘Les discours’ in abito Gabriele Fiorucci.

Tanti i volti giovani della fiction sullo stesso carpet, fascinoso l’attore Francesco Ferdinandi protagonista della serie ‘Furore’, ha posato per i fotografi in total look David Naman anche l’attore Lorenzo Adorni protagonista della serie ‘Volevo fare la rockstar’, e ancora l’attore Gian Crò in total look Marco Nils’ e un tocco ulteriore di glam ha confermato l’indiscusso talento dello stilista Anton Giulio Grande accompagnato da due bellissime modelle.

Guarda le immagini del red carpet:

Francesco Ferdinandi

Gianni Crò

Anton Giulio Grande

Lorenzo Adorni