Torna “Ricette all’italiana”: al via le nuove puntate dal 18 maggio su Rete4

Torna a gran richiesta “Ricette all’italiana”, il programma che va alla ricerca delle buone ricette della nostra cucina e delle curiosità più suggestive del nostro Paese. Appuntamento a partire dal 18 maggio su Rete4 – dal lunedì al sabato, doppio appuntamento dalle 11.20 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 13.30 – con due volti molto amati dai telespettatori: Davide Mengacci e Anna Moroni.

In questa nuova edizione del programma di Elio Bonsignore, le cui registrazioni sono state effettuale seguendo sul set tutte le regole previste dalle nuove norme governative, Davide Mengacci sarà il padrone di casa di un casolare immerso nella campagna romana: insieme alla sua compagna di avventura Anna Moroni, in collegamento dalla propria cucina di casa, cercheranno di assistere Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio, che nel corso delle puntate si cimenteranno in alcune delle ricette classiche della tradizione italiana

Non mancheranno i consigli di bellezza e benessere di Gianluca Mech, impegnato anche la domenica su La7 ne “L’ingrediente perfetto” (LEGGI ANCHE: “La7: dal 10 maggio torna “L’ingrediente perfetto” con Roberta Capua e Gianluca Mech”), così come nuove rubriche dedicate ai telespettatori che durante il periodo di quarantena hanno dovuto affrontare lunghe giornate in casa scoprendo nuove passioni o riprendendo quelle vecchie che per via del poco tempo si erano messe da parte.

