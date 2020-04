Esce oggi NAUFRAGO, il primo singolo dell’artista romano Revif, distribuito da The Orchard.

Scritta di getto in una notte invernale, la canzone che lancia il nuovo progetto di Revif (il cui vero nome è Alessandro Cavarra) fa confluire influenze dream pop e new wave in un sound dal gusto indie pop, nel solco di Phoenix, DIIV, Craft Spells o dei grandi classici di Tears for Fears e New Order.

Registrata insieme a Fabio Grande (I Quartieri) e Pietro Paroletti (Mai Stato Altrove), NAUFRAGO mostra lo spirito introspettivo e naif dell’artista romano e traduce in musica un approccio libero da sovrastrutture e attento al dettaglio, dove il riverbero delle chitarre può essere sostituito da un poetico synth o viceversa. Il brano è stato scritto con la chitarra, prima di essere reinterpretato con i sintetizzatori in fase di arrangiamento.

Il testo di NAUFRAGO delinea un percorso emotivo che tocca i temi dell’amore, della solitudine e dell’incomunicabilità e auspica il desiderio di non distruggere più, di superare le incomprensioni e le distanze e di ritrovarsi di nuovo sinceri, di nuovo vicini.

“Non possiamo pretendere di essere sempre consonanti con gli altri, anche con le persone che amiamo. Come facciamo quindi a liberarci dei nostri istinti distruttori, figli delle incomprensioni?” racconta Revif, che aggiunge: “Convivere con quelle parti di noi che riconducono la vita a un assoluto sublime e gelido e che mettono le realtà sotto una teca di vetro diventa sempre più difficile. Più che una terra unita sembriamo scomposti in un arcipelago di isole che vivono per conto loro, contraddicendosi continuamente. Siamo quindi costretti, come un naufrago, a cominciare la nostra odissea emotiva”.

Ascolta NAUFRAGO di Revif:

