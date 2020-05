Disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download «‘Sta voce è ‘a mia», il settimo lavoro discografico Renanera.

Anticipato dal primo singolo «‘O surdato ‘nnammurato» , i Renanera attraverso le 11 tracce che compongono «‘Sta voce è ‘a mia» reinterpretano con le loro sonorità modernissime la tradizione musicale partenopea conosciuta in tutto il mondo. Il titolo dell’album è tratto dal testo del brano di apertura «Voce ‘e notte», poi la tracklist si districa in interpretazioni molto personali di brani come «Era de Maggio», «‘O sole mio», «Malafemmena», «Luna rossa», «Anema e core» e ben tre canzoni scritte da Renato Carosone «Maruzzella», «Tu vuo’ fa l’americano», «Sarracino», per chiudere con l’energia di «Mo basta» riarrangiata per omaggiare Pino Daniele.

Un lavoro coraggioso che vede l’aggiunta di parti vocali alle melodie originali composte dalla lead vocalist Unaderosa: la cantattrice di origini napoletane sceglie, come non mai, di azzardare, interpretando i brani senza seguire alcun metodo accademico e di mostrarsi con i suoi “difetti” in una copertina che la ritrae in un nudo che evoca volutamente lo stile “caravaggesco”. Come di consueto gli arrangiamenti sono stati realizzati a quattro mani dalla stessa Unaderosa e Antonio Deodati (musicista del progetto e producer anche con Mango, Laura Valente, Marie Claire D’Ubaldo, Corona, Federico Poggipollini, tra gli altri) e determinano l’elemento di contaminazione e di incontro tra generazioni. Questa volta infatti, i Renanera scelgono suoni più “Urban” con l’intento di avvicinare alla musica “classica napoletana”, anche un pubblico di teen-agers.

Nel corso della loro carriera i Renanera, uno dei progetti di musica world più conosciuti, hanno duettato con Vittorio De Scalzi (New Trolls), Eugenio Bennato, Lino Vairetti (Osanna), Marcello Coleman, Ciccio Merolla, Michele Placido e Leon Pantarei.

Ascolta «’Sta voce è ‘a mia» dei Renanera: