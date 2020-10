Un Rinascimento artistico dedicato all’Oman è la nuova impresa di Amouage che debutta in tutto il mondo con Renaissance Collection, una seducente collezione di fragranze.

Enclave, Crimson Rocks, Ashore, Meander: quattro fragranze seducenti, romantiche ispirate a quattro luoghi che rendono una meraviglia terrena il Sultanato dell’Oman.

Le quattro nuove fragranze sono l’interpretazione artistica di profumieri di fama internazionale quali Domitille Michalon-Bertier (Crimson Rocks), Mackenzie Reilly (Ashore e Meander) e Julien Rasquinet (Enclave).



“Amouage è rinomata per la creazione di alcuni dei profumi più finemente lavorati al mondo da oltre tre decenni. Mantenendo questa filosofia voglio portare il marchio verso una nuova ricerca” ha detto Renaud Salmon, Chief Experience Officer di Amouage, che aggiunge: “Ho scelto di farlo con Renaissance, la rinascita in cui traduciamo ciò che significa vivere la gioia pura, senza limiti di percezione“.

Enclave ritrae con raffinatezza la freschezza dei fiordi di Musandam, intrappolati in un caldo nascondiglio dove la terra incontra il mare. Le note blu e verdi degli oli di menta piperita e cardamomo trascendono le fasi della fragranza, conferendogli una freschezza che dura per sempre, mentre l’Ambra, il Labdano, l’olio di cannella e il Saffiano, piacevolmente sorprendenti, insieme al terroso Vetiver, catturano le calde montagne circostanti in quel preciso momento del tempo.



Crimson Rocks evoca la maestosità delle montagne di Al Hajar in tutta la loro gloria al crepuscolo. Una rosa intensa, che resiste alle intemperie estreme, ma è dolce, come le montagne a cui si ispira. A comporre la Rosa sono le note rosse della Cannella e un accordo di miele di Giuggiola che, insieme al legno di quercia e al legno di cedro, dipingono le montagne di Al Hajar in profonde tonalità cremisi.



Ashore, raffigura un miraggio dei sensi, sulla costa di Ras Al Jinz. Quando gli occhi sono saturi di luce e una luminosità surreale fonde tutto ciò che è intorno a loro, lasciando solo il vento che porta il profumo delle spezie dell’Oriente. Questa inebriante fragranza floreale bianca di gelsomino, ambra grigia e legno di sandalo offre un’interpretazione olfattiva dell’unione del sole, della sabbia e delle onde, mentre il cardamomo e la curcuma ricordano il profumo delle spezie dell’India.



Meander esplora l’esaltante sensazione di felicità in una terra di nebbia, montagne verdi e rigogliose e di ruscelli che scorrono. Traendo ispirazione dal Governatorato più meridionale del Sultanato durante la stagione dei monsoni (Khareef), Amouage ha tradotto in modo creativo la nebbia surreale utilizzando incenso e fumoso Vetiver, ricche note verdi di cipriolo e giunchiglia, mentre il suo fango color caramello è interpretato da note terrose di sandalo, cuore di carota e radici di Orris.



La Renaissance Collection è un connubio di arti, alle fragranze genderless si associano colonne sonore e dipinti che contribuiscono a suscitare un’esperienza emozionale unica.

L’estetica sofisticata è ulteriormente accentuata da flaconi traslucidi e confezioni artistiche dai colori meravigliosi progettati dal designer britannico Bill Radzinowicz.

La Collezione Renaissance di Amouage – distribuita in esclusiva in Italia da Finmark – la trovi online su www.finmark.it e in una selezionata rete di profumerie oltre che nell’esclusivo flagship store di Via Fiori Chiari, 7 a Milano.