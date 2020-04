Pupo: “Dopo tanti anni ho scritto un nuovo inedito”. Lo rivela in un’intervista a Radiochat

Nel 2016 aveva giurato di non scrivere più brani inediti ma durante questo periodo di clausura che ormai da quasi due mesi, tiene in casa gli italiani ha voluto rompere quella promessa per regalarci il brano “Il rischio enorme di perdersi” dedicato alla figlia Clara. Enzo Ghignazzi, in arte Pupo, intervistato da Alex Achille nel programma “RED ZONE by Radiochat.it – storie di quarantena” ha raccontato: “Durante questi giorni, chiuso forzatamente in casa, sto risparmiando molti soldi, non esco più per andare a mangiare fuori né per andare a bere qualcosa con gli amici e anche se non amo le imposizioni, devo ammettere che questa quarantena mi sta facendo bene; sono addirittura dimagrito!”.

Un Pupo disponibile e brillante che, durante l’amichevole chiacchierata con Alex Achille e Luigi Palma, ha parlato della sua rinnovata amicizia con Alfonso Signorini, di essersi “innamorato” del Grande Fratello che prima giudicava male e conosceva poco e dei suoi fans, aggiungendo – in particolare – dettagli sulla sua musica: “Quest’anno festeggio i quarant’anni dalla pubblicazione a Sanremo del brano “Su di noi” del 1980. Avevo iniziato il 2020 cantando in giro per il mondo ma i miei concerti – come quelli di tanti miei colleghi – si sono fermati. In questo periodo, avrei avuto date in Australia, Russia e Canada ma ho dovuto posticiparle tutte. Nessuno è in grado di conoscere la durata, l’entità e la gravità di questo maledetto Covid19 e non sappiamo quando si potrà ricominciare ma io non mi sono arreso e non ho voluto arrestare la mia creatività” racconta Pupo, che confessa ad Alex Achille: “L’ho detto a pochi: durante questo particolare periodo, ho rotto una promessa fatta nel 2016, quando davanti alla stampa – dopo la presentazione del mio album “Porno contro amore”, giurai che non avrei più scritto brani inediti e invece, ci sono ricascato. In questi ultimi venti giorni, ne ho scritti addirittura cinque e uno di questi uscirà la notte di giovedì 30 aprile su tutte le piattaforme digitali, si intitola: “Il rischio enorme di perdersi”.

“Questa canzone – conclude Pupo – parla di un padre che non si arrende mai di fronte a qualsiasi difficoltà pur di essere un punto di riferimento per i propri figli e l’ho scritta guardando negli occhi proprio mia figlia Clara, la più giovane della famiglia che ha 29 anni.”.

