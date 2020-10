Rai2, ‘Il Nostro Capitale Umano’: ospiti e anticipazioni di sabato 31 ottobre

Sabato 31 ottobre, alle ore 9:20 su Rai2, andrà in onda il settimo appuntamento con “Il Nostro Capitale Umano”. Il programma, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), racconta il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale: esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare.

Nel corso della puntata l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo ci porterà a Torino. Con Fabio vivremo uno straordinario viaggio da benzinaio a ingegnere aerospaziale della Stazione Spaziale Internazionale. Vincenzo ci farà scoprire progetti e dinamiche della sua azienda, eccellenza italiana in prima linea nelle più importanti missioni di esplorazione spaziale. Scopriremo poi come Roberta grazie alle agenzie per il lavoro ha trovato stabilità e valorizzazione come operaia nell’azienda di meccatronica diretta da Carlo, che crea componentistiche per i sistemi ferroviari di tutto il mondo. Incursione vip della settima puntata: l’astronauta Umberto Guidoni.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv