Riapre il ristorante di ‘Primo appuntamento’: dal 5 gennaio su Real Time

Da oggi, martedì 5 gennaio alle 21.20, su Real Time (canale 31) torna ‘Primo appuntamento‘. Dopo il successo della scorsa edizione con punte di oltre 700.000 spettatori, è tempo di tornare a sognare il grande amore grazie al “re di cuori” Flavio Montrucchio, pronto a riaprire le porte del ristorante più romantico della tv.

Nelle 4 stagioni passate abbiamo visto più di 200 coppie avvicendarsi ai tavoli del ristorante di Primo Appuntamento, di cui circa la metà andata a buon fine. Oggi Flavio torna a combinare con grazia e ironia storie, desideri e passioni, con l’obiettivo di regalare un’occasione in più a chi non ha ancora trovato l’anima gemella e vuole mettersi in gioco con un aperitivo, una cena romantica e soprattutto, un incontro interessante. Come sempre, alla fine della cena saranno gli stessi commensali-aspiranti innamorati, a decidere se approfondire la conoscenza anche aldilà delle telecamere, seppur nascoste, del dating show.

Flavio Montrucchio alla sua terza conduzione in prima serata su Real Time in questa stagione, dopo ‘Junior Bake Off Italia‘ e ‘Dolci sotto un tetto‘, torna a indossare la giacca rossa della passione per accogliere col sorriso chi vorrà vivere un’emozione da ricordare: tra cene scanzonate o un filo imbarazzati, incontri straordinari, timidissimi giovani alle prime armi e coppie più mature, baci inaspettati e graditi ritorni, continua il racconto dell’amore senza barriere e senza pregiudizi.