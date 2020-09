Assegnato un nuovo riconoscimento all’interno della 77. Mostra d’arte cinematografica di Venezia: il premio Mercurio D’Argento alla Carriera è stato conferito oggi a Federico Savina. Il riconoscimento si inserisce nell’ambito del Mercurio D’Argento – Festival della Musica per l’immagine con sede a Massa e Marina di Massa, organizzato grazie al patrocinio di ACMF (associazione compositori musica per film di Roma) e del Comune di Massa.

Il premio (opera in bronzo e argento delle Fonderie Massimo Del Chiaro) è stato consegnato dal Patron Stefano De Martino (già autore del Premio Lunezia) con la seguente motivazione: “Federico Savina ha attraversato la storia recente del Cinema e della musica leggera italiana apportando sempre con ingegno, fantasia, e dedizione il proprio stile ed un sound che sono parte integrante di quella stessa storia.Ha impresso la propria cifra in incisioni ormai mitiche regalandoci oggetti sonori iconici come l’armonica a bocca di “C’era una volta il west” o i riverberi utilizzati dal M° Lavagnino. Di fatto contribuendo alla costruzione dell’immaginario dell’età dell’oro del cinema italiano che ancora oggi riverbera nel mondo.Il suo lavoro a fianco di Maestri come Nino Rota, Ennio Morricone, Carlo Savina, Carlo Rustichelli, restano come pietre miliari del Cinema trascendendo i confini della fonia per trovare posto nel più ampio orizzonte della cultura italiana tout court contribuendo in maniera insostituibile e personalissima come un artista all’incisione del suono di un’epoca nella storia”.

La cerimonia di consegna del premio Mercurio d’Argento – Città di Massa – ha avuto luogo presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo – Hotel Excelsior – Venezia Lido. Alla conduzione Lorella Ridenti direttrice dei settimanali Lei Style, Ora e Voi; madrina d’eccezione del Premio Mercurio d’Argento l’attrice pluripremiata Lucianna De Falco nota per essere stata diretta sul grande schermo da maestri del calibro di Marco Ferreri, Paolo Sorrentino, Mario Martone e tanti altri.