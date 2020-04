POSSO.it si evolve: nasce la app per IOS e Android

POSSO.it, la piattaforma digitale ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con RAI COM. RAI e RAI CINEMA, si evolve e diventa anche un’applicazione gratuita per cellulare già disponibile negli store di IOS e Android. Gli utenti potranno fruire così, agevolmente, dei suoi contenuti anche da mobile. Inoltre, un nuovo spot Tv celebra i numeri della piattaforma.

Intanto si infittisce il calendario dei nuovi Contenuti Speciali. Ecco i protagonisti di questa settimana:

Venerdì 24 aprile

Alle ore 18,30 e alle ore 21

Per il ciclo delle “Interviste Impossibili” condotte dal critico Cinematografico Francesco Alò: Damiano e Fabio D’Innocenzo, registi di “Favolacce”, premiati con l’Orso D’Argento alla Berlinale 2020, si racconteranno in maniera inedita agli utenti di POSSO.

Alle ore 12 e alle 16,30

Nathalie Guetta ci racconterà il suo divertente diario quotidiano dell’isolamento per l’emergenza.

Sabato 25 aprile

Alle ore 12 e alle 16,30

Sergio Perugini della Commissione Valutazione Film della Cei ci indicherà i migliori film della settimana.

Alle ore 18,30 e alle 21

Versi e poesie sulla libertà recitati da Francesco Pannofino, attore e direttore del doppiaggio, voce meravigliosa di Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Wesley Snipes e Philip Seymour Hoffman.

Domenica 26 aprile

Alle ore 18,30 e alle ore 21

Monica Maggioni, Amministratore delegato di Rai Com, intervista Walter Veltroni e Antonio Cabrini, campione del Mondo nell’82.

Lunedì 27 aprile

Alle ore 18,30 e alle ore 21

Per il ciclo delle “Interviste Impossibili” condotte dal critico Cinematografico Francesco Alò: Nicola Guaglianone, autore e sceneggiature di film di successo (“Lo chiamavano Jeeg Robot”, premiato con 7 David di Donatello, La serie “Suburra” e tantissimi altri).

Loading...