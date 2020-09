Pippi Calzelunghe: maratona per i 50 anni della serie in onda su DeAJunior

Il 2020 è un anno importante per Pippi Calzelunghe: si festeggiano infatti i 75 anni dall’uscita del libro di Astrid Lindgren e i 50 anni dalla prima messa in onda Rai della serie, avvenuta il 6 settembre 1970.

Per augurare tanti auguri a Pippi Calzelunghe, DeAJunior (Sky, 623), il canale in esclusiva su Sky dedicato ai ragazzi e ai genitori del gruppo De Agostini Editore, manderà in onda il 5 e il 6 settembre a partire dalle ore 13.05 “Pippi Sei Mitica”, una programmazione speciale con tutti gli episodi della serie in maratona, proprio 50 anni dopo la prima messa in onda italiana. La serie sarà poi in onda da lunedì 7 settembre, dal lunedì al venerdì, ogni giorno alle ore 9.10 sempre su DeAJunior (Sky, 623).

Nata dalla penna della scrittrice per ragazzi Astrid Lindgren, Pippilotta Pasanella Tapparella Succiamenta Calzelunghe, ovvero Pippi, è una bambina dai capelli rossi e le treccine a mezz’aria che ha una forza sovrumana. Pippi possiede un cavallo bianco a pois neri chiamato Zietto e una scimmietta sempre seduta sulla spalla di nome Signor Nilsson. Oltre agli animali, Pippi ha due migliori amici: i suoi vicini di casa, Tommy e Annika, due bambini che non aspettavano altro che nella loro quotidianità entrasse una nuova compagna di giochi.La serie di Pippi Calzelunghe è da sempre uno degli appuntamenti più amati dal pubblico di DeAKids e DeAJunior. Ogni giorno tantissime famiglie si sintonizzano sui nostri canali per non perdersi neanche un minuto del celebre telefilm che ha fatto sognare grandi e piccini. E DeAJunior, proprio per festeggiare questo successo e per rendere omaggio a questo personaggio cosi popolare, manderà in onda, oltre a tutti gli episodi della serie, il documentario realizzato nel 2010 aStoccolma con Inger Nilsson, l’attrice che ha dato vita a Pippi Calzelunghe e ha interpretato questo mitico personaggio nella celebre serietv degli anni Settanta, dal titolo “Ecco sono qui – In viaggio alla scoperta di Pippi Calzelunghe”, in onda sabato 5 settembre alle ore 13.05 su DeAJunior: Un regalo ai bambini di oggi sicuramente, ma anche ai bambini di ieri, gli adulti di oggi, che non dimenticano mai di essere bambini e che ancora oggi amano questo telefilm e le atmosfere di questa storia cosi magica e cosi naturale.

Inger Nilsson ha ripercorso all’interno dello speciale la sua carriera e racconterà inediti retroscena, simpatici aneddoti e curiosità sul personaggio che ha interpretato e che le ha dato popolarità e successo in tutto il mondo consacrandola icona della tv per ragazzi.

LA STORIA

Pippi Calzelunghe, o meglio Pippilotta Pasanella Tapparella Succiamenta Calzelunghe, questo il suo nome completo, è una bambina eccezionale; piomba all’improvviso nella tranquilla cittadina svedese di Visby (nell’isola di Gotland) e va a vivere da sola a Villa Villacolle (nella foto). Pippi non è del tutto sola: vive infatti in compagnia di un cavallo bianco a pois neri, che lei chiama Zietto e di una scimmietta, signor Nilsson.

L’aspetto vivace della Villa (colorata con colori verde e rosa pastello) attira subito l’attenzione degli abitanti della cittadina; in particolare quella di due bambini, Tommy (interpretato da Pär Sundberg) ed Annika (Interpretata da Maria Persson) di dieci anni, che incuriositi accedono di soppiatto all’interno della villa e trovano una bambina loro coetanea, che si sta riposando con la testa ai piedi del letto e i piedi (sui quali campeggiano delle buffissime scarpe di 5 misure più grandi del piede stesso) sul cuscino. Incuriositi i bambini fanno presto amicizia con la simpatica inquilina della villa e scopriranno presto che tiene in casa una grossa borsa con monete antiche di inestimabile valore, frutto a suo dire dei tesori misteriosi trovati dal padre, pirata nei mari del Sud. La bambina inoltre è dotata di una forza sovrumana, ai limiti del paranormale, che subito metterà in atto alzando di peso il suo cavallo e facendo lo stesso con l’auto dei due malcapitati poliziotti, che dopo la soffiata avuta da zia Prysselius, vorrebbero farla sloggiare dalla villa.