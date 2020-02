Sanremo 2020, seconda serata: le pagelle dell’Hair & Makeup Stylist Paolo Di Pofi

Da Sabrina Salerno a Tosca passando per Levante: secondo appuntamento con la rubrica a cura del noto Hair & Makeup Stylist Paolo Di Pofi che commenta per Zoom Magazine il “trucco e parrucco” degli artisti che calcano il palcoscenico dell’Ariston durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Scopriamo insieme i suoi giudizi sulla seconda serata della kermesse canora più amata dagli italiani.

Elettra Lamborghini: voto 8

La regina indiscussa dell’eccesso si presenta con un look raffinato: colore e lunghezze davvero giuste.

Levante: voto 10

Lei è bellissima: dai capelli al look strepitoso, una delle cantanti più eleganti del Festival

Tosca: voto 8

La cantante ha scelto un look molto maschile ma raffinato, con uno chignon contenuto vagamente anni ’20.

Giordana Angi: voto 8

Bello il suo look, i capelli hanno un colore ebano molto intenso. Lei ha una bella personalità, mi ricorda la meravigliosa Mia Martini.

Gabriella Martinelli: voto 10

Con la sua testa rossa un po’ afro, ha scelto un look decisamente vincente.

Lula: voto 7

Look perfetto nonostante abbia fatto una scelta difficile, con i capelli quasi rasati.

Sabrina Salerno: voto 9

Un look fresco e dinamico; bello il colore in contrasto.

Laura Chimenti: voto 8

Acconciatura vecchia e improponibile, un gran peccato. Recupera per fortuna in seconda serata sciogliendo i capelli.

Emma d’Aquino: voto 8

Stimo molto Emma ma il suo look è stato un po’ senza sapore,poteva sicuramente osare di più. Molto meglio durante la seconda serata.

Carlotta Mantovan: voto 9

La compagna dell’amatissimo Fabrizio Frizzi era davvero elegante: chignon stupendo, look perfetto.

Ricchi e poveri

Angela immortale con il suo look che ha mantenuto negli anni è sempre vincente: voto 7 .

Marina una bambolona bionda ma sempre bella: voto 8.

La serata è stata caratterizzata da un crescendo piacevole. Davvero i miei complimenti al direttore artistico Amadeus. Speriamo di mantenere alto il livello: voto 9

Il noto Hair & Makeup Stylist Paolo Di Pofi, direttore artistico per l’alta moda per l’Italia e nel mondo per Emsibeth e Hairdreams, gestisce il suo salone nel cuore del centro di Roma: una meta per molte donne dello spettacolo e del cinema italiano e internazionale che si affidano al suo estro e all’abilità tecnica delle sue mani, come l’affascinante attrice Monica Bellucci. Il suo stile è ricco di contenuti dove la semplicità e frutto di ricerca.

La consulenza di Paolo Di Pofi nell’ambito delle sfilate è diventata un denominatore comune per molte Griffe della moda come Bulgari, Scervino, Lancetti e Laura Biagiotti: proprio con quest’ultima ha collaborato in molteplici occasioni nel mondo, per esempio l’Expo di Hannover.

Con le sue creazioni Paolo Di Pofi ha curato Fendi sulle passerelle di tutto il mondo da Roma e Milano passando per Buenos Aires, Pechino, Hong Kong, Bangkok fino al Metropolitan di New York.