Pamela D’Amico: “In attesa di Sanremo canto la storia di un amore indimenticabile”

Pamela D’Amico continua a dare voce al suo progetto artistico: dopo “La notte” e “La mia storia tra le dita“, la talentuosa cantante, attrice e conduttrice italo brasiliana ha pubblicato la cover di “Dettagli”, brano tra i più amati del canzoniere Roberto Carlos, portato al successo in Italia da Ornella Vanoni.

Anche questa volta Pamela ha voluto dare una sua personale versione al pezzo cantandolo in due lingue, brasiliano e italiano. Brasile e Italia: due grandi anime intrecciate nella voce di un’artista ormai affermata nel panorama artistico che farà parlare molto di sé.

Pamela, come nasce “Dettagli”?

“Dettagli” di Roberto Carlos è uno dei miei brani preferiti e nasce dalla mia necessità di condividere con gli altri le emozioni degli amori passati che spesso non sono finiti affatto. Sognavo da molto tempo di offrirne una mia personale reinterpretazione al pubblico sia brasiliano che italiano. Cantare i dettagli, ricordare tutte le emozioni del passato, emozionarmi sognando e fantasticando sul loro ritorno: tutto questo ispirandomi alla grande Ornella Vanoni che l’ha portata al successo in Italia.

In cosa differisce rispetto agli altri singoli?

Come le prime due cover, “La notte” e “La mia storia tra le dita”, anche “Dettagli” per la prima volta in assoluto è cantata nelle due lingue, brasiliano e italiano. “Dettagli” è la più passionale delle tre e anche la più ironica: ci ho messo dentro tutte le sfumature della mia voce, dai sussurri alle risate, e i cori vogliono essere un evidente omaggio ad Antonio Carlos Jobim.

È previsto un album in futuro?

Sì, è previsto un album, preceduto da singoli inediti. Sono già in studio a lavorare giorno e notte perché questo è il momento di creare, visto che tutti abbiamo una pausa forzata ma necessaria. Primo tra tutti un brano che ho scritto a sostegno dell’emergenza climatica, nello specifico a supporto del movimento mondiale dei ragazzi Fridays for Future.

Il Festival di Sanremo è alle porte, fa parte dei tuoi sogni?

L’anno scorso ero lì a respirare l’aria intrisa di fermento artistico e quest’anno insieme alla mia squadra di lavoro meravigliosa che ringrazio e adoro, abbiamo proposto un mio brano inedito in collaborazione con un big della musica italiana, ma non siamo rientrati per un pelo. Come dicevo prima, il brano tratta la tematica importante della crisi climatica: è un grido che vuole diventare una bandiera per Greta Thunberg e i suoi ragazzi. Ora il brano sarà rilanciato per la Next Generation EU, il piano europeo di emergenza per la ripresa, e tutti i miei prossimi lavori discografici tratteranno scelte sociali importanti per creare un nuovo mondo. Stiamo attraversando un momento drammatico e gli artisti possono e devono fare la loro parte. E qui lancio una provocazione: ogni artista ha il compito di portare un messaggio, ha una missione, soprattutto in questo momento così difficile e delicato, possiamo farcela a superare il nostro ego ed offrirci al mondo con generosità artistica? Offrire un prodotto artistico che sia utile, curativo, che contribuisca al bene della nostra società?

Il Festival di Sanremo è una vetrina importante per gli artisti italiani ma soprattutto un palco che ha la grande responsabilità di far conoscere la musica attuale, senza tralasciare i temi importanti. Ce la faremo a guardare oltre il nostro naso?

Di recente ti abbiamo ascoltato su Rai Radio2…

“Radio2 Brasil” è il mio approdo, è il coronamento di un sogno che porto avanti da bambina: cantare, presentare e occuparmi del Brasile. Tutto il repertorio cantato dal vivo negli studi di Via Asiago, è la dimostrazione che il significato della musica va oltre le parole: infatti ogni giorno continuo a far innamorare della musica brasiliana sempre più persone. Ma ogni artista ha un sogno nel cassetto, e il mio è cantare in italiano e metterci dentro tutta la mia esperienza del Brasile come sound, colori e ritmi. Insomma, i miei testi e le melodie stanno per arrivare finalmente al pubblico, che ringrazio ogni giorno per il calore e la vicinanza. Vi invito ad andare sul mio Spotify ed ascoltare “Dettagli”, “La Notte” e “La mia storia tra le dita”: sono le mie tre creature e l’espressione profonda di me.

Ascolta “Dettagli” di Pamela D’Amico: