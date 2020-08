Radio RAI2: arriva Pamela D’Amico all’interno del programma “Brasil”

Grande novità nei palinsesti estivi radiofonici. A partire dall’8 agosto, su Radio RAI2, accanto a Max De Tomassi, arriva la travolgente voce di Pamela D’Amico all’interno del programma “Brasil”.

Affermata cantante e conduttrice, nel programma in onda ogni week-end a partire dalle 23, Pamela si misurerà con un ruolo a lei congeniale: un ponte tra i due Paesi, Italia e Brasile, dal punto di vista musicale e culturale. “Sono molto onorata e grata di avere questa opportunità a Radio RAI2, che ho sempre seguito e amato” racconta entusiasta la D’Amico, che aggiunge: “Oggi, ritrovarmi ai microfoni di ‘Brasil’, mi regala una grandissima emozione, che ho il desiderio di trasmettere a tutti gli ascoltatori attraverso la mia voce, in musica e parole… Ringrazio mamma RAI per avermi scelta per raccontare e cantare l’unione tra i due paesi, l’Italia e il Brasile, che sono nel mio cuore… è un sogno che si avvera! Ringrazio per l’accoglienza il mio compagno di viaggio, Max De Tomassi, storico conduttore di ‘Brasil’ e massimo esperto di musica e cultura brasiliana in Italia. Ora che sono sbarcata a Radio Rai, questo importante debutto radiofonico é per me un momento di grande soddisfazione che celebra il mio amore per il Brasile e la mia passione e dedizione per la musica. Innamoriamoci insieme e sempre di più di Brasil“.