RENAISSANCE AWARDS: Osvaldo Supino vince il premio Miglior video per “No es No”

Nuovo riconoscimento internazionale per Osvaldo Supino: il cantautore è stato premiato ai New Renaissance Film Festival di Amsterdam dove ha ricevuto il Best Music Video per “No es No“. Un riconoscimento che segue il premio vinto come miglior attore protagonista ai Non Violent Awards e la certificazione per gli 8 milioni di streams ottenuti con l’ultimo disco Sparks.

“Le cose arrivano quando meno te le aspetti e quando ne hai più bisogno” ha commentato Osvaldo ringraziando sui suoi social i suoi fans e le persone a lui care. Nel video è raccontata una storia d’amore in cui Osvaldo si trova a gestire un tradimento. Il videoclip, dalle calde atmosfere estive, mostra anche un bacio molto appassionato tra Osvaldo e il coprotagonista del video, l’attore messicano Christian Monasterio.

Supino è uno degli artisti che a causa del corona virus ha dovuto annullare e posticipare molti dei suoi progetti tra cui la promozione al disco Luces che aveva appena iniziato in Spagna qualche settimana fa, e il progetto in tedesco inizialmente atteso a marzo. Ha infatti scritto recentemente “parlo e cerco di respirare coraggio e positività, ma mi capita anche di sentirmi molto solo, impaurito e impotente. So che è normale e quando mi sento così solitamente scrivo, ascolto o canto. Mi manca la mia famiglia, mi manca la protezione di un abbraccio stretto, mi manca viaggiare, poter fare progetti.” Tutto questo però non ha di sicuro fermato la sua creatività tanto che proprio qualche giorno fa la sua cover di Abbracciame è stata tra le più viste e apprezzate in rete.

Il premio appena ricevuto si aggiunge così a una lunga lista per il cantante pugliese. Ad oggi Osvaldo Supino è uno degli artisti indipendenti italiani più amati e riconosciuti all’estero, tra gli unici quattro italiani insieme a Laura Pausini, Eros Ramazzotti e IlVolo ad essere stati intervistati dalla CNN. Detiene il record di tre nomination ai BT Digital Music Awards in UK, unico italiano vincitore ai LAIFFA Awards di Los Angeles, Premio Mei come artista rivelazione, premio Unicef, due Nickelclip Awards, unico artista italiano programmato dal gruppo MTV Germania, Austria e Svizzera, oltre a quattro album ad aver debuttato in top10.

Guarda il video “No es No” di Osvaldo Supino:

