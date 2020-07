Osvaldo Supino contro gli haters: “Sono 10 anni, ora basta”

“Passa il tempo, le esperienze, ma non ci si abitua mai, non si diventa mai immuni a certe cose” è una delle frasi pronunciate da Osvaldo Supino. Il cantante italiano tra i più premiati e riconosciuti all’estero in queste ore si è lasciato andare a uno sfogo postando su instagram un lungo discorso contro i suoi haters.

Osvaldo, che da tempo è testimonial della campagna contro il bullismo e cyberbullismo “MABASTA” ha raccontato di come ha affrontato il difficile rapporto con gli haters durante i suoi primi 10 anni di carriera, del suo tentativo di dialogo e di alcune particolari brutte esperienze “tutte le volte che si sono riuniti sotto al mio palco pur di bullizzarmi durante i concerti. Mi ricordo in particolare una sera a Firenze..”.

“sono costretto a parlarne perchè continuate a inviarmeli, ma io non voglio più dargli visibilità o peso.” Un discorso perlopiù rivolto ai suoi fans per ringraziarli di tutto il suo appoggio ma anche per una particolare richiesta “so che correte sempre a difendermi quando leggete cose di quel tipo, ma vi chiedo questa volta di lasciar stare perchè è tempo sprecato. Non dategli più visibilità, non cliccate i loro articoli. Non ha più senso. “. Il cantante si è rifiutato di postare i link delle conversazioni e dei post accusatori “Sono 10 anni ormai che va avanti così, adesso basta.” Un discorso diretto e senza filtri provocato da alcuni articoli e commenti su di lui pubblicati recentementeUn discorso perlopiù rivolto ai suoi fans per ringraziarli di tutto il suo appoggio ma anche per una particolare richiesta. Il cantante si è rifiutato di postare i link delle conversazioni e dei post accusatori Parole importanti per Osvaldo che solo qualche giorno fa ha rappresentato l’Italia al Global Pride (ndr. l’evento LGBT mondiale che ha visto la partecipazione tra i tanti di Mel C, Rita Ora e Elton John) e che ha recentemente vinto un premio al Renaissance Film Festival per il suo appoggio ai diritti LGBT con il videoclip di “No es No”. “Sono stanco” – ha detto con fermezza “Non mi hanno mai fatto paura i giudizi, ma gli insulti insensati mi feriscono soprattutto se provengono proprio dall’ambiente LGBT”.

Il cantante dopo aver rassicurato i suoi fans e ribadito la sua richiesta per loro di astenersi dal commentare gli articoli contro di lui, ha poi confermato di essere al lavoro sul nuovo materiale “Sto scrivendo, ascoltando, esplorando e preparando quello che sarà il nostro nuovo capitolo insieme.”

L’ultimo album di Osvaldo Supino “SPARKS” è stato pubblicato in doppia versione inglese e spagnolo, ottenuto la certificazione per oltre 8 milioni di streams e tra i tanti riconoscimenti ricevuti gli ha permesso di diventare tra i soli quattro italiani insieme a Pausini, Ramazzotti e Il Volo ad essere stato intervistato dalla CNN.