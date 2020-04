OCCHI APERTI: disponibile in digitale il nuovo brano di Pacifico

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download OCCHI APERTI, brano inedito del cantautore e autore Pacifico.

In questo momento di sospensione e disorientamento, Pacifico ha deciso di donare al pubblico un nuovo brano, per infondere vicinanza e conforto con la musica. OCCHI APERTI era destinato ad essere parte di “Bastasse il cielo”, il sesto album del cantautore pubblicato lo scorso anno, ma è rimasto fuori dalla scaletta definitiva. Nel brano la classe di Alan Clark al pianoforte ( Dire Straits, Bob Dylan, Eric Clapton, Tina Turner ), di Simone Pace alla batteria (Blonde Redhead ), mentre ai cori risalta l’intensa vocalità di Simona Severini.

Il disegno che accompagna il Lyric video è opera di Franco Matticchio, celebrato pittore e illustratore italiano che pubblica ed espone in tutto il mondo

“Le canzoni senza orecchie intorno servono a poco… per questo abbiamo deciso di pubblicare OCCHI APERTI, perché era già fatta e finita e aveva già avuto le amorevoli cure dei musicisti – racconta Pacifico – OCCHI APERTI è una semplice canzone di amicizia e incoraggiamento. Uno parla all’altro e cerca di confortarlo. Ovviamente non ha la soluzione, mette in fila valutazioni e consigli da poco, forse gli porta a letto un caffè. Ci sono frasi che non restano, niente di che, e che però non ti lasciano solo in un momento difficile”.

Guarda il lyric video OCCHI APERTI di Pacifico:

