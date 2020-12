‘Non mi importa’: fuori il nuovo singolo di S.o.f.i.a.

Da oggi, giovedì 3 dicembre, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale ‘Non mi importa‘, il nuovo singolo di S.o.f.i.a. (pubblicato da Rough Machine, edito da Maqueta Records), scritto dalla stessa artista, che esce dopo il brano di debutto ‘Di niente‘.

Questa canzone nasce in un periodo della sua vita che può essere definito “tossico”. S.o.f.i.a. (all’anagrafe Sofia Baldolini) si è ritrovata immersa in uno spazio in cui anche la cosa più semplice e naturale come “respirare” era inquinata ed ostacolata da qualcosa o qualcuno. Si tratta di un vero e proprio inno allo sfogo, per evadere da questo periodo tossico.

“L’ho scritta per ricordare a me stessa e a chi avrà voglia di ascoltarla, che prima di ogni altra cosa c’è l’amore per se stessi – ha dichiarato l’artista – Penso sia il modo più diretto per esprimere, con leggerezza ed un accenno di orgoglio, la mia determinazione nel continuare anche da sola”.

S.o.f.i.a. è una cantautrice e tastierista romana che usa l’acronimo del suo nome, per poter scegliere di essere o rappresentare qualcosa di diverso ogni giorno, in base al suo stato emotivo.

Cresce artisticamente a Roma, cominciando con qualche concerto piano e voce nei piccoli locali di Trastevere. Dopo un paio d’anni, aggiunge una drum machine alla tastiera e alla voce per dare più spessore ai live, creando cover e brani originali riarrangiati in stile elettro – pop e trip hop. E, infine, comincia a scrivere brani in italiano da aggiungere al repertorio di pezzi originali, che le sentiamo riprodurre nei locali di Roma, tra Trastevere e San Lorenzo.

A settembre 2020 incontra Fernando Alba, produttore e manager della Maqueta Records con cui inizia un progetto discografico per Rough Machine, ed esce il suo primo singolo dal titolo ‘Di Niente‘. Lo stop dei live dovuto al lockdown, la portano a lavorare in studio e il 3 dicembre esce il suo secondo singolo, intitolato ‘Non mi importa‘.