Tulipani di Seta Nera 2020, riflettori accesi sui big: le nomination del Premio “Sorriso Diverso”

E’ iniziato il conto alla rovescia per il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera: la tredicesima edizione andrà in onda in streaming sui canali social della manifestazione dal 18 al 21 giugno, dalle ore 17:30 alle 21, ma anche sui canali del circuito televisivo del Gruppo Lattanzi Franco (canali 270 e 271 del digitale terrestre; 903 di Sky; in streaming sulle app iOS e Android). La cerimonia di premiazione, che sarà registrata il 22 giugno e condotta da Beppe Convertini e Pino Insegno, andrà in onda in esclusiva su Rai Cinema Channel e RaiPlay.

Dopo aver svelato le opere finaliste delle tre sezioni protagoniste di Tulipani di Seta Nera 2020 (“Cortometraggi”, “Documentari” e “#SocialClip”), riflettori accesi sugli ospiti nazionali ed internazionali di altissimo livello del Festival che da sempre ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di giovani autori che con le proprie opere mostrano non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare.

Ecco le nomination per il Premio “Sorriso Diverso” – riconoscimento assegnato a quei personaggi del mondo dello spettacolo che nel corso della loro carriera si sono fatti portatori di importanti messaggi sociali:

PREMIO “SORRISO DIVERSO” MIGLIOR REGISTA

Ferzan Özpetek per “La Dea fortuna”

per “La Dea fortuna” Gabriele Salvatores per “Tutto il mio folle amore”

per “Tutto il mio folle amore” Marco Bellocchio per “Il traditore”

PREMIO “SORRISO DIVERSO” MIGLIOR ATTRICE

Cristiana Capotondi per la miniserie “Ognuno è perfetto” di Giacomo

Campiotti

per la miniserie “Ognuno è perfetto” di Giacomo Campiotti Paola Minaccioni per “Mine Vaganti” di Ferzan Özpetek (versione teatrale)

per “Mine Vaganti” di Ferzan Özpetek (versione teatrale) Claudia Gerini per “A mano disarmata” di Claudio Bonivento

INTERNATIONAL “SORRISO DIVERSO” AWARD

Sienna Miller

Whoopi Goldberg

Jennifer Lopez

“E’ motivo di orgoglio per noi annunciare alcuni tra i nomi più importanti della cinematografia italiana in lizza per il nostro Premio Sorriso Diverso” dichiarano gli organizzatori della manifestazione che vede in prima linea il Presidente Diego Righini, il Direttore artistico Paola Tassone, il produttore Leonardo Jannitti Piromallo e la presidente UCL Ilaria Battistelli “Ma non solo. Questa edizione un po’ particolare, ripensata nel profondo a causa dell’emergenza Coronavirus, volge il suo sguardo al di là dei nostri confini nazionali: premieremo infatti una grande attrice, un’icona del cinema mondiale, che si è fatta portatrice più volte di importanti valori sociali attraverso le sue interpretazioni sul grande schermo.”

Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera è istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film Commission, di ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e di ENS Onlus (Ente Nazionale Sordi) e la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossellini. Sponsor tecnici Gruppo Franco Lattanzi Antica Norcineria e Confipe.