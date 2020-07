“Uno”: fuori il nuovo album della compositrice e cantautrice Nicoletta Filella

Oggi, venerdì 3 luglio esce l’album “Uno” della pianista classica, compositrice e cantautrice Nicoletta Filella, anticipato dal singolo “Prelude”, uscito nel giorno del suo compleanno (una settimana prima).

“Prelude” è “introduzione”, il primo brano composto di questo nuovo disco, che di fatto ci introduce nello spirito del nuovo progetto. “Uno” è “la lettera alfa”, un nuovo e ambizioso progetto con cui Nicoletta torna alle origini, riaffermando la sua identità di musicista a 360 gradi, riuscendo a sorprendere.

Nicoletta è una forza della natura; ama sentirsi libera di esprimere con le sue composizioni il suo mondo interiore, riuscendo a portarci con la musica, in un viaggio ideale tra Londra, New York e Milano dove ha vissuto, la campagna piemontese e il mare di Calabria, luoghi del cuore dove ha casa e pianoforte.

“I pianisti sono soli. Oggi vorrei aprire idealmente la mia casa e condividere con voi questo nuovo viaggio, dove mi sento libera di essere Nicoletta Filella, senza trucchi o trucco. Mi piacciono i cambi d’abito come i cambi di direzione, lasciando che la mia anima, classica – ma anche contemporanea – si esprima in tutti i suoi colori”

Nicoletta sceglie di essere semplicemente Nicoletta Filella, perché è lì la sua storia con le sue radici.

“Una perfezionista che scrive per passione rivolgendosi a chiunque, senza la pretesa di poter piacere a tutti, sul palco come nella vita. Vorrei che si comprendesse cosa significhi fare arte, con cuore, passione e sacrificio”. E prosegue: “Il nostro lavoro (quello dei musicisti) è come quello del contadino che con pazienza e dedizione ara il proprio campo, lo lavora, lo semina e nel tempo ne segue – giorno dopo giorno – la trasformazione, difendendolo dal vento e dalla sete. Io sono consapevole che non avrei potuto fare altrimenti nella mia vita: questo mestiere è la mia essenza”.

Un disco scritto tra il 2018 e il 2019 tra Tortona (in Piemonte), al pianoforte dove ha posato la prima volta le mani, e il paese di origine del padre, Cariglio di Fuscaldo (CS) in Calabria. Ascoltandolo si ritrova Debussy, il barocco di Bach, lo swing, il jazz, il rock e la musica balcanica che sono parte del suo mondo emozionale.

“Uno” esce con Etichetta BATTITORUMORE in distribuzione BELIEVE DIGITAL.

