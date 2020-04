Stasera su Rai1 “Nella memoria di Giovanni Paolo II”: conduce Vittoriana Abate con Domenico Gareri

Stasera, mercoledì 8 aprile, su Rai1, subito dopo “Porta a Porta“, andrà in onda la quindicesima edizione di “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, nel giorno della commemorazione dei funerali del Papa santo polacco.

Alla conduzione, la giornalista Rai Vittoriana Abate con Domenico Gareri mentre la regia sarà firmata da Giulio di Blasi.

Il format tv, nel ricordo del magistero di Giovanni Paolo II e nell’attualità del messaggio della Chiesa e della Misericordia, mostra una selezione dei momenti più significativi svoltosi a novembre 2019 presso il Santuario della Divina Misericordia – Santo Spirito in Sassia in Roma. L’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” è stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e patrocinato della Conferenza Episcopale di Europa presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione presieduto da S.E. Mons. Rino Fisichella e dalla Fondazione Giovanni Paolo II presieduta dal Cardinale Stanislaw Rilko. Il format tv, nel ricordo del magistero di Giovanni Paolo II e nell’attualità del messaggio della Chiesa e della Misericordia, mostra una selezione dei momenti più significativi svoltosi a novembre 2019 presso il Santuario della Divina Misericordia – Santo Spirito in Sassia in Roma. L’evento “Nella memoria di Giovanni Paolo II” è stato realizzato in collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità e patrocinato della Conferenza Episcopale di Europa presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione presieduto da S.E. Mons. Rino Fisichella e dalla Fondazione Giovanni Paolo II presieduta dal Cardinale Stanislaw Rilko.

Al centro della manifestazione, le persone più amate da Giovanni Paolo II, i ragazzi che vivono in situazione di disagio, diversamente abili e giovani detenuti dell’area penale esterna (in Italia ne abbiamo circa 20.000 in carico al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità). Storie e testimonianze di chi ha voluto prendere in mano la propria vita e renderla un capolavoro, persone che hanno l’opportunità di partecipare da protagonisti attivi ad una serata arricchita da performance artistiche, contributi video e testimonianze di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e di rappresentanti delle istituzioni.

Il programma nato il 15 aprile 2005, 13 giorni dopo il ritorno alla casa del Padre del Papa Polacco, da un’idea di: Domenico Gareri è scritto con Manna Mariella, Serenella Pesarin, Dolores Gangi e Fabio Zavattaro. Tra gli ospiti insigniti con il premio realizzato dal maestro Michele Affidato: Simona Atzori, Associazione Maria Madre della Provvidenza di Torino, Elis per il progetto HOPE di formazione lavoro giovani immigrati non accompagnati.

Tra i testimonial e gli artisti: il Cardinale Angelo Comastri vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, arciprete della Basilica papale di San Pietro in Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, il Nunzio Apostolico S.E. Mons. Emil Paul Tscherrig Ambasciatore di Papa Francesco, il Cardinale Stanislaw Marian Rylko per la Fondazione Giovanni Paolo II, Mons. Pawel Ptasnik della Segreteria dello Stato Vaticano sezione Polacca, Mons. Jozef Bart Rettore del Santuario, il magistrato Giacomo Ebner per il Ministero della Giustizia Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Suor Cristina Scuccia, Fra Giovani Aitollo, Francesco Iorio e Padre Giuseppe Murdaca, Barbara Cola ed, in rvm, il Cardinale Stanislaw Dziwisz, segretario del Santo Papa Giovanni Paolo II. In un contributo video, curato da Francesca Russo, è intervenuta Teresa Chiodo, Presidente Tribunale dei Minori di Catanzaro.

La produzione ringrazia la Rete ed il direttore di Rai1 che per il settimo anno consecutivo, dopo l’edizioni dal carcere minorile di Palermo, di Nisida, di Torino, di Catanzaro e le ultime da Roma, trasmetterà nella case degli italiani la trasmissione divenuta importante strumento di comunicazione sociale e di evangelizzazione.

Loading...