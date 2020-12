Natale in tv: guida alla programmazione delle Feste

Le giornate in compagnia della televisione durante le Feste mai come quest’anno, in cui passeremo il Natale a casa per limitare i contagi a causa dell’emergenza sanitaria in corso, saranno divertenti, emozionanti e sempre diverse tra loro.

RAI

Saranno tanti, nel corso delle tre settimane di festa, i titoli dei film proposti dai vari canali Rai e da RaiPlay, alcuni dei quali in prima visione assoluta, come “Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown”, l’opera collettiva di Gabriele Salvatores, in onda su Rai3 sabato 2 gennaio alle 22: una testimonianza collettiva filtrata attraverso la regia e la visione di un grande artista che, con un vero e proprio film documentario, restituisce alla nostra futura memoria una fotografia autentica e completa dell’Italia di oggi.

Non mancheranno, naturalmente, i titoli natalizi, dai classici Disney a temi più moderni, come “…Con amore Babbo Natale (With Love Christmas)”, in onda venerdì 25 dicembre alle 17.05 su Rai1. Ancora su Rai1, nel giorno di Natale, un’altra prima visione, in onda in prima serata e dedicata stavolta ad un prodotto di animazione, “Gli Eroi del Natale”, che racconta la storia dell’asinello Bo che sogna una vita migliore rispetto a quella che conduce facendo girare in tondo la macina di un mugnaio prepotente.

E se Rai3, tra il 24 e il 26 dicembre, in seconda serata, propone la fortunata trilogia de “Una notte al Museo”, con Ben Stiller nei panni del guardiano notturno più famoso della storia del cinema, altre tre prime visioni assolute da segnalare sono quelle in onda su Rai2, tutte in prima serata: il 25 dicembre “Christmas at the Plaza”, in anteprima assoluta per il mercato italiano, come “Same time next Christmas”, firmato invece Disney, anche questo in anteprima assoluta per l’Italia. Il 2 gennaio, infine, sempre alle 21.20 su Rai2, “The Greatest Showman”, con Hugh Jackman nei panni di P.T. Barnum, il più famoso artista circense di ogni epoca.

Anche la programmazione di Rai4 si tinge di romanticismo e magia con il capolavoro di Tim Burton “Edward mani di forbice”, in onda la vigilia di Natale in prima serata. Il giorno di Natale, la prima serata di Rai4 rimane nei territori del fantastico con un’altra favola capace di far sognare grandi e piccini, “Peter Pan”, nella versione live-action del 2003 diretta dal regista P.J. Hogan.

Quattro cicli in prima serata, durante le feste, per RaiMovie: si parte con Cary Grant, con tre film riportati all’antico splendore grazie a un capillare lavoro di restauro. Domenica 20 dicembre “Susanna!” di Howard Hawks con Katharine Hepburn, May Robson, Charles Ruggles, il 27 “Il sospetto di Alfred Hitchcock” con Cary Grant, Joan Fontaine e Nigel Bruce, e il 3 gennaio “Le mie due mogli” di Garson Kanin con Irene Dunne, Randolph Scott. Il secondo ciclo è quello dedicato alla trilogia di Sidney Sibilia, “Smetto quando voglio”, in onda martedì 22 dicembre, martedì 29 e martedì 5 gennaio. Protagonista del terzo ciclo, invece, è la Principessa Sissi: mercoledì 23 dicembre “La principessa Sissi” di Ernst Marischka con Romy Schneider, Karlheinz Böhm e Magda Schneider, mercoledì 30 “Sissi – La giovane imperatrice”, mercoledì 6 gennaio terzo e ultimo episodio con “Sissi – Destino di un’imperatrice”. “Pane, amore” è invece il quarto e ultimo ciclo per le festività natalizie. Il giorno di Natale “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini con Vittorio De Sica, Gina Lollobrigida e Marisa Merlini, il primo gennaio “Pane, amore e gelosia”, e venerdì 8 “Pane, amore e…” di Dino Risi con Vitto – rio De Sica, Sophia Loren e Antonio Cifariello.

Tra gli appuntamenti da seguire in famiglia, a partire da sabato 26 dicembre dalle 20.35 alle 22.30, in una versione inedita, torna, su Rai1, un grande classico come “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)”. Alla conduzione di questo varietà ci sarà Carlo Conti: ogni puntata avrà come protagonista una coppia vicina al matrimonio, alla quale “Affari tuoi” spera di offrire un aiuto importante alla realizzazione della nuova famiglia. In palio una ‘lista di nozze’ ricchissima, con un montepremi massimo di 300.000 euro. Su Rai2, invece, il 22 e il 29 dicembre, in prima serata, due edizioni natalizie di “Un’ora sola vi vorrei… per le feste”, il fortunato one man show di Enrico Brignano che torna con un doppio appuntamento, uno per Natale e uno per il nuovo anno: in un periodo in cui rimanere in casa è un obbligo, Enrico Brignano porterà allegria a domicilio porgendo i suoi auguri. Il 6 gennaio, infine, tradizionale appuntamento, in prima serata su Rai1, con “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, la puntata speciale dello show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia, dedicata all’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Lo sport, così come le produzioni originali, i documentari, i film italiani e internazionali, le fiction, le opere teatrali, la musica, i cartoons, alcuni titoli inediti e un cofanetto d’archivio dedicato ai thriller e ai gialli più famosi arricchiranno invece l’offerta di RaiPlay per le feste di Natale. In esclusiva a dicembre saranno disponibili i primi episodi di “Tu non sai chi sono io – Quello che i ragazzi non dicono”, un programma ideato e scritto da Alessandro Sortino in cui la “Generazione Z” si racconta in prima persona. Arriverà poi la docu-serie con Giovanni Allevi e gli artisti di strada, “Allevi in the jungle”, mentre, in esclusiva, troverà spazio anche la serie tv prodotta da Rai Fiction per RaiPlay, la prima dedicata al disagio psichico degli adolescenti, “Mental”, la storia di quattro ragazzi che combattono per trovare un equilibrio. Diversi saranno i film disponibili in esclusiva, come Alessandra un grande amore e niente più, la trilogia di Sidney Sibilia “Smetto quando voglio”, i film di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni e tanti altri titoli italiani e internazionali. Tra questi “La La Land”(anche in lingua originale), “Sette minuti dopo la mezzanotte”, “Biancaneve Mirror Mirror”, “Hugo Cabret”, “Alaska”, “Rosso Istambul”, “La Pazza Gioia”. Per nonni e genitori ma anche per gli appassionati di ogni età “Natale in casa De Filippo” raccoglie invece le opere più amate del grande maestro Eduardo De Filippo, mentre gli amanti della musica potranno seguire sulla piattaforma digitale Rai i tradizionali concerti di Natale e Capodanno. Molti i titoli dedicati ai più piccoli. Tra i principali prodotti dieci nuovi episodi di “Topo Gigio” e di “BING 4”, le tre serie esclusive “Geronimo Stilton”, “Le storie di Lupin” in prima visione e sette nuovi episodi de “Le avventure di Sherlock Holmes”. Per i ragazzi, infine, saranno disponibili le serie “Penny on Mars 3” e “Jamie Johnson 5” nonché una selezione tematica di fiction, live action e programmi tv. Tra le proposte “Il collegio”, “Lo straordinario mondo di Zoey” e “Star club”.

MEDIASET

In occasione delle prossime festività, Mediaset propone un’offerta ricca e prestigiosa, aperta a tutti generi dell’intrattenimento, garantendo spazio a informazione e approfondimento.

Su Canale5 mercoledì 23 al via “Fratelli Caputo”, con Nino Frassica e Cesare Bocci; giovedì 24, dall’Auditorium Conciliazione in Roma, Federica Panicucci presenta la 28° edizione del “Concerto di Natale”; martedì 29, debuttano i doc-evento con Cesare Bocci “Viaggio nella grande Bellezza”, con uno speciale dedicato alla Natività e l’Arte; giovedì 31, capodanno a tema con “Grande Fratello Vip”.

Mercoledì 23 e martedì 29, su Italia1, due speciali inediti de “Le Iene”, il primo dedicato al viaggio di Marika e il secondo a ospedali da incubo; giovedì 24, immancabile lo stracult “Una poltrona per due”, che va in onda sulla rete da ben 23 anni consecutivi; venerdì 25, Paolo Ruffini in una versione speciale e inedita del suo show “Up & Down – Un Natale normale”; domenica 27 dicembre, “Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra”.

L’informazione non si ferma su Rete4: Veronica Gentili è impegnata tutti i giorni in access prime time con “Stasera Italia News”, cui si aggiunge uno speciale, mercoledì 23, in prima serata. Nicola Porro va avanti con “Quarta Repubblica”, il lunedì, in prime-time. E, il 25, il capolavoro fuori dal tempo “Via col vento”.

DISCOVERY ITALIA

Nove (canale 9) accoglie il Natale con la giusta dose di buonumore e ironia con “I migliori fratelli di Crozza”, gli imperdibili momenti di alcuni dei personaggi che Maurizio Crozza ha portato sul palco del suo live show, da venerdì 18 dicembre alle 21:25 e in onda anche il giorno di Natale, con una puntata particolarmente natalizia. Il divertimento continua con gli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo: si parte con “The best of Aldo, Giovanni e Giacomo” in onda lunedì 28 dicembre alle 21:25 per poi proseguire con “Anplagghed” e “Ammutta Muddica” a gennaio. E per chi non può rinunciare al crime anche durante le feste, dal 7 dicembre dal lunedì al venerdì alle 16:00 arriva la seconda edizione del ciclo “Delitti sotto l’albero”, una selezione di storie crime a tema natalizio.

Su Real Time (canale 31) le feste in compagnia di Bake off sono ormai un rito. Da venerdì 11 dicembre alle 21:20 arriva la nuova edizione di “Junior Bake off Italia” la sfida tra piccoli aspiranti pasticcieri immersa in un bosco incantato in stile natalizio, con la conduzione di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Si prosegue con una novità assoluta, “Bake off Italia – Dolci sotto un tetto”, da venerdì 1 gennaio alle 21:20, sempre in compagnia di Flavio Montrucchio, per una gara a colpi di ricette tra coppie di congiunti.

L’anno nuovo si apre all’insegna dell’amore con il ritorno di “Primo appuntamento” da martedì 5 gennaio alle 21:20 sotto la guida del re di cuori Flavio Montrucchio, pronto ad accogliere nuovi single alla ricerca dell’anima gemella. A seguire alle 22:30 le puntate inedite de “Il salone delle meraviglie” con Federico Fashion Style che, tra una cliente e l’altra, ci accompagnerà anche nei suoi nuovi saloni di Milano e Roma.

In attesa della riapertura delle piste da sci, su DMax (canale 52) tornano “I signori della neve” da domenica 20 dicembre alle 21:25. Scopriamo tutto il lavoro, la fatica e la cura che sta dietro l’avvio della stagione sciistica di 4 importanti località montane: Madonna di Campiglio, Pinzolo, Tonale e Pejo. A dare il benvenuto al nuovo anno, invece, è Daniele Bossari che torna con la seconda stagione de “Il boss del paranormal”, da martedì 5 gennaio alle 21:25, per raccontarci casi di eventi paranormali e guidarci in questo mondo tanto misterioso quanto affascinante. Domenica 27 dicembre da mezzogiorno sarà poi la volta dello stunt “Il club dei selvaggi”, una ricca programmazione a tema avventura con titoli come Nudi e crudi XL e Vado a vivere nel bosco, scandita dagli interventi inediti di Paolo “Gibba” Campanardi, protagonista di Metal detective.

Su Giallo (canale 38) le storie crime più appassionanti continuano anche durante le feste. Martedì 22 dicembre alle 21:10 arriva il ciclo “Vienna criminale” dedicato a omicidi e delitti nella città di Vienna in compagnia dei migliori detective della capitale austriaca: Angelika Schnell (Fast Farward) e la coppia Einser e Fellner (Tatort).

SKY

Dal primo dicembre al 6 gennaio Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Christmas, disponibile per tutti gli abbonati satellite e fibra ai canali 303 (HD) e 333 (SD) e anche on demand per tutti i clienti satellite e fibra.

Un catalogo vastissimo di titoli: ci sarà la prima visione del film “Il primo Natale“, l’esilarante commedia di Ficarra e Picone che ci rallegrerà la serata a suon di risate. Ma sono tantissime le commedie per tutta la famiglia che ci terranno uniti ancora di più, sul divano di casa: dai film natalizi Sky Original come “Un Natale per due” con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e “Un Natale con i fiocchi” con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando fino alle commedie italiane come “La cena di Natale” con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone, potrete davvero sbizzarrirvi con le pellicole nostrane più belle, divertenti e anche commuoventi dello schermo.

Anche “Natale da Chef” di Neri Parenti con Massimo Boldi, Biagio Izzo ed Enzo Salvi così come “Un Natale al Sud” con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo faranno tornare a tutti noi quel buonumore che da tanto manca all’appello.

Se avete voglia di sospiri sotto al vischio, allora “L’amore non va in vacanza” con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black è pane per i vostri denti. E per unire sia sentimentalismo sia divertimento da lacrime agli occhi, c’è l’evergreen “Love Actually – L’amore davvero”. Un capolavoro dell’intrattenimento che riesce a mescolare amore, passione, fase dell’innamoramento, vecchie glorie della musica in decadenza, pornoattori in pieno innamoramento e ilarità contagiosa, il tutto con un cast stellare che vede tra gli altri Keira Knightley, Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson e Colin Firth.

Chi crede nel destino e nella cosiddetta “serendipità”, si gusti tutto d’un sorso la commedia “Serendipity – Quando l’amore è magia”, la storia romantica con protagonisti Kate Beckinsale e John Cusack i cui destini sono intrecciati come per magia. Le risate e il buon umore sono assicurati con le commedie a stelle e strisce come “Una poltrona per due” con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, “Natale in affitto” con Ben Affleck protagonista e “Fuga dal Natale” con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd. E visto che non è Natale nemmeno senza “A Christmas Carol” di Charles Dickens, avrete pure quello. Però nella versione divertentissima di “S.O.S. Fantasmi” con Bill Murray. Una visione in rosa delle feste dicembrine ce la offre invece “Natale all’improvviso”, la commedia corale che vede come protagoniste le eccezionali Diane Keaton e Olivia Wilde.

Per i più piccoli ma anche per i più grandi che adorano i capolavori dell’animazione, imperdibile è la favola natalizia dagli autori di “Galline in fuga”, ossia “Il figlio di Babbo Natale” che rende protagonista Arthur, il figlio minore di Santa Claus. Anche ne “L’apprendista Babbo Natale – Il Natale di Nicholas” il focus non è su Santa ma sul suo apprendista, un modo per rendere protagonisti ancora di più i bambini che lo guarderanno.

Immancabili i grandi classici come “Bianco Natale” con Bing Crosby e “La vita è meravigliosa” con James Stewart delizieranno i palati più vintage, quelli che adorano trascorrere le feste godendosi i cult movie più emozionanti di sempre. Per omaggiare anche i membri della famiglia a quattro zampe, potrete scegliere di guardare tutti assieme “Scoot Poliziotto a 4 zampe”, la commedia con il compianto Luke Perry, oppure la dolcissima fiaba natalizia dal titolo “I 12 cani di Natale”. E per chi in casa ha un coniglio, c’è pure “Il coniglietto magico”, l’emozionante viaggio nel mondo della fantasia tratto dal romanzo di Margery Williams.

DEAKIDS E DEAJUNIOR

A dicembre i canali kids del gruppo De Agostini Editore si accenderanno per regalare a tutti i piccoli e grandi telespettatori un Natale ricco, emozionante, colorato, divertente e magico.

La prima grande novità riguarda “Masha e Orso”, il cartone più amato dai bambini e dalle famiglie: dal 14 dicembre il canale 602 di Sky, DeAKids + 1, diventerà “Masha e Orso Channel“, un pop up channel tutto dedicato alle avventure di Masha e Orso. I telespettatori potranno rivedere le tre stagioni della serie animata e gli spin off “Storie di paura di Masha”, “I racconti di paura di Masha” e in prima tv SKY “Le canzoni di Masha”.

Su DeAJunior (Sky,623) arrivano anche le nuove puntate di “Superwings”, dal primo gennaio tutti i pomeriggi alle 17.15 e la nuova serie “Leo & Tig”, che andrà in onda dal 13 dicembre dal lunedì al venerdì alle 16.50.

Le sorprese continuano su DeAKids (Sky,601): riparte “Ready Music Play!” il 21 dicembre con la sua terza stagione, il programma musicale di DeAKids condotto da Jody Cecchetto che vede quattro giovani influencer sfidarsi a colpi di lipsync. Nel cast tornano Sofia Dalle Rive, Giulia Savulescu, Virgitsh a cui si aggiunge per questa stagione Michelle Cavallaro.

Il programma, l’ideale versione televisiva di Tik Tok, sarà in onda dal 21 dicembre, ogni lunedì alle ore 19.35 su DeAKids (Sky,601). La prima puntata sarà ovviamente dedicata al Natale e le ragazze gareggeranno sulle note di “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey. Grazie a Sky Q, i telespettatori avranno la possibilità di interagire con il programma e di votare la challenge preferita di lip-sync preferita tra le coppie di influencer protagoniste delle puntate che saranno in prima TV dal 21 dicembre all’8 marzo.

Per gli appassionati di danza, arriva il 23 dicembre alle ore 20.40 su DeAKids uno speciale realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma dal titolo “Sulle punte: al Teatro dell’Opera di Roma”. In questa produzione originale, il pubblico di DeAKids seguirà la vita di tre giovani aspiranti ballerini, Carolina, Clotilde e Dario impegnati nelle lezioni di danza classica per inseguire un sogno: diventare una grande etoile. Sempre a tema danza continua “Cercami a Parigi”, la serie partita il 7 dicembre scorso girata a Parigi in luoghi simbolo come l’Opera Garnier.

“Special Guest“, il format di DeAKids che apre una finestra sul mondo dello spettacolo e dei personaggi più amati dai ragazzi, ospiterà nel giorno di Natale la teenstar Valerio Mazzei, che si racconterà in una esclusiva intervista che sarà in onda il 25 dicembre alle ore 15.45 sempre su DeAKids (Sky,601). Continua anche la nuova serie “Whatsanna” con Cloe Romagnoli e Carolina Di Domenico, iniziata il 30 novembre scorso: lunedì 21 dicembre alle ore 19.10 andrà in onda l’atteso finale di stagione per tutti i fan della live action italiana, prodotta internamente da KidsMe. Prosegue anche “Monstershop”, il programma “mostruoso” di DeAKids con Marco Falatti Matteo Cremona e Celeste e Placido Gugliandolo: il negozio dei mostri è aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 16.15 con le puntate in prima tv fino al 18 dicembre.

Dal 21 al 24 dicembre su DeAKids torna “Spirit”, la serie DreamWorks Animation che sarà in onda tutti i giorni alle 18.20. La puntata speciale “Spirito del Natale” andrà in onda il 25 dicembre alle 17.55. Arrivano i Trolls: dal 14 dicembre andrà in onda la serie “Trolls la festa continua” dal lunedì al venerdì alle 17.30 su DeAKids.

Su DeAJunior (Sky, 623) arriva dal 14 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 19.35 “Zecchino 2020 – i protagonisti e le canzoni”: in esclusiva 14 nuovissimi videoclip per cantare e ballare insieme ai giovani interpreti con le canzoni dell’edizione 2020 dello Zecchino d’Oro.