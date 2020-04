Da oggi è online MUSICOVID (Il Rimedio), il videoclip del brano di Ripper Mookie feat. Leo Cesari.

MUSICOVID (Il Rimedio) è un esempio virtuoso di smartworking sotto tutti i punti di vista, visto che è stato concepito, scritto e prodotto tra Roma, San Marino e Fiumicino durante la quarantena per ordine del decreto “io resto a casa”, volto a fermare la diffusione e il contagio del Coronavirus.

Un piccolo contributo per fotografare questo momento storico in musica nato su iniziativa del rapper Ripper Mookie (Testo e voce) e del musicista e produttore Leonardo Cesari e vede il coinvolgimento del regista Stefano Pedretti che ha girato il videoclip in quattro giorni, totalmente in remoto, attraverso videocall di gruppo.

“Tutto questo è stato possibile grazie all’arresto forzato della vita sociale, la quarantena, e alla tecnologia ma, soprattutto, grazie allo scambio emotivo fra di noi” commentano i protagonisti di questo progetto, che aggiungono: “Anche se il mondo si ferma, la musica va avanti”.

Guarda MUSICOVID (Il rimedio):

