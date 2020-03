Mr Rain: online il video del nuovo singolo FIORI DI CHERNOBYL

“Cammineremo sopra queste nuvole, Passeranno questi temporali, Anche se sarà difficile, Sarà un giorno migliore domani”: queste alcune delle parole di FIORI DI CHERNOBYL, il nuovo singolo di Mr Rain che sembra fatto apposta per il periodo storico che stiamo vivendo ma che parla in generale di rinascita dopo i momenti buoi e che sta scalando la classifica di Spotify conquistando in pochi giorni la top 50.

Mr Rain è uno dei cantautori rap under 30 più maturi della scena italiana con all’attivo certificazioni Platino per i suoi brani, un artista fuori dal coro, capace di parlare di tematiche impegnate, con attenzione alle parole e non solo alle rime per raggiungere un rap a volte romantico.

“Ognuno di noi ha dei momenti bui, momenti che sembrano non finire più, giorni in cui sei paralizzato mentre ti senti cadere il mondo addosso. – racconta Mr Rain – Questa canzone parla di una rinascita dopo questi momenti, non puo’ piovere per sempre, alla fine arriverà il giorno in cui le cose andranno meglio e sarà il giorno in cui riuscirai a lasciarti alle spalle il passato”.

Da oggi è online il video nato da una sua idea per la regia di Enea Colombi una sorta di cortometraggio in tre parti, una specie di trilogia della vita che ripercorre un viaggio alla ricerca di se stesso per rinascere dai periodi difficili.

Il nuovo brano arriva a distanza di quasi un anno dal precedente intitolato ‘La somma’ in cui era presente la collaborazione di Martina Attili che ha raggiunto la certificazione Oro.

Guarda il video FIORI DI CHERNOBYL di Mr Rain:

Loading...